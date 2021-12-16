Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса

Нардеп от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива — один из самых одиозных депутатов парламента. Иногда его действия сложно понять, а заявления не совпадают с мнением большинства. Тем не менее Кива — действующий депутат, один из публичных представителей ОПЗЖ.

Чтобы интервью получилось необычным, мы провели его за шахматной партией. Цитаты политика максимально близки к его словам, но если вы захотите просмотреть разговор в формате видео, то ролик опубликован на нашем канале на YouTube (или доскролльте до конца материала).

— Илья Владимирович, добрый день! Спасибо, что согласились со мной на интервью. Я уже разложил шахматы.

— Вы разложили шахматы, а я приготовил зелёный чай, чтобы голова лучше работала.

— Хорошо, тогда приступим?

— А почему вы чёрными. Вы на темной стороне?

— Мы можем эту ситуацию разыграть. Берите в руки две фигуры (разного цвета — Ред.)

— Тогда выбирайте.

— Вот это мой цвет.

— Тогда вы чёрными. Я пока налью чай.

— Спасибо. Первый вопрос, наверное, будет после первого хода. Прошу.

— Честно говоря, давно не сражался на подобном поле боя, но будет интересно. Я больше чем уверен, что нам будет интересно, поехали.

Кива с ностальгией вспоминает молодость, когда чаще играл в шахматы

— Давно ли вы играли в шахматы и с кем из политиков в принципе удавалось в эту игру поиграть?

— Искренне хочу сказать — я давно играл в шахматы. Наверное, все мои познания в этой игре закончились ещё в школьном возрасте. Тогда это было действительно интересно, и на это было время. И тогда было такое время, когда было принято играть в умные игры. Хорошо, мой ход.

О хайпе

— Как вы относитесь к такому вниманию прессы к вам? У вас образ серьезного, грубого мужчины, если можно так сказать. Как относитесь к тому, что к вам постоянно прибегают с телефонами и спрашивают, фотографируют?

— Начнем с того, что вы сами это постоянно делаете. Ну давайте так, над этим образом я работал на протяжении многих лет. Что такое многих? Три года я уже официально нахожусь в политике. Два года я в Верховной Раде, и моя задача была поднять свою узнаваемость. А из чего строится политический образ? Первое – поднимаешь узнаваемость, становишься понятным и узнаваемым для общества. Вторым этапом ты этот уже узнаваемый образ, узнаваемую фамилию, наполняешь смыслом. Вот несколько лет я именно этим хайпом поднимал свою узнаваемость, делал свою фамилию понятной.

— Следующим этапом, когда мы вошли и провели подготовку основного процесса, мы будем эту фамилию наполнять смыслом, а хайп мне нужен был только для того, чтобы меня знали. А как по-другому? А по-другому нужно было бы платить деньги, чтобы привлекать СМИ.

— Рекламу?

— Да что угодно. Сегодня всё продаётся и покупается. Всё стоит денег и всё имеет свою цену. Допустим, без этого хайпа, я был бы вам интересен? Мы объективно говорим. Вы на самом деле придёте ко мне только в двух случаях: когда вам это будет выгодно, и когда вам это будет выгодно. Просто выгода может быть разной — или финансовая, или же выгода для вашего издания, популярность которого вырастет от тех или иных фотографий. Всё.

— Согласен со всем сказанным.

— Тогда история очень простая — эта фотография или эта личность должна вызывать интерес. Сегодня такие правила в обществе, что человек вызывает интерес, к сожалению, скандалами. Вот и всё. Как ты добился своей узнаваемости — это уже второй вопрос.

— По вашему мнению, может ли политик использовать мат ради хайпа, скандалов, чтобы делать себе имя?

— Давайте так, его должно быть минимально. Нужно очень чётко понимать уровень, на котором ты имеешь право или возможности его употреблять. Чем ты выше поднимаешься, тем диапазон твоих действий становится всё уже и уже. Вот это нужно знать, уметь и понимать границы дозволенного.

Сейчас объясню. То, что позволено кандидату в народные депутаты, не позволено народному депутату. То, что позволено народному депутату, не позволено уже министру. То, что позволено министру, не позволено президенту. Это всё мы должны не просто чувствовать, а знать. Этому нас должны учить. Конечно где-то допустим для красного словца, для привлечения бОльшего внимания… Как народные депутаты мы ведь должны отражать то электоральное поле, которое нас привело. По большому счёту, я всегда говорил: разговаривайте понятным языком для людей, для тех людей, которые вас избрали.

Свои скандалы нардеп считает продуманными и спланированными

Но есть официальный уровень. Есть официальные встречи, на которых не допустимы те вещи, которые в принципе не замечаются в быту. Поэтому, если Вы меня спросите, допустим ли мат в политике — я вам хочу сказать, что политика многогранна. Его в нормальном обществе в принципе не должно быть вообще, потому что это, как минимум, плохой тон. Моветон, понимаете? Когда ты в белой рубашке, когда ты в пиджаке, и вдруг из твоего рта льётся мат. Но, к сожалению, мы говорим об идеальной модели общества, а живём в исковерканном мире с изуродованной моралью, поэтому здесь допускаются сегодня подобное поведение и подобные вещи.

— Зачем пошли за званием кандидата наук? Знали же, что это тоже привлечет внимание, будут скандалы. Зачем оно вам? Оно того стоило?

— Хороший вопрос. На самом деле ведь моя научная работа — это результат и этап моей профессиональной деятельности, тех знаний, которые я ранее получил, учась в академии. Мало кто знает, я закончил две академии, причём одну из них с красным дипломом. Первая академия — это Харьковская Национальная академия имени Ярослава Мудрого.

— Юридическая.

— Да.

— Знаю о такой.

— Так её все знают — это достаточно серьёзный вуз, я считаю один из лучших (в стране — ред.). Вторая академия — это академия Министерства внутренних дел. Плюс опыт работы в правоохранительной структуре, который дал мне возможность по большому счёту подготовить и реализовать часть полученных знаний. Это первая история.

В действительности чем я занимаюсь? Я формирую фамилию, которой впоследствии будут гордиться мои дети, что даст им возможность вырасти в более сильных морально устойчивых воспитанных людей. Так было со мной. Я ношу фамилию своего легендарного деда Кивы Филиппа Денисовича, Героя Советского Союза. Вот он здесь (показывает на фото в кабинете на стене — ред.).

— Вижу, да.

— Это действительно легендарная личность, почётный гражданин Венгрии. И я помню, какую платформу он положил в процессе моего воспитания только своим именем. Это было не просто гордость, это было желание соответствовать этому человеку. То же самое я хочу, чтобы у моих детей была, продолжалась традиция фамилии, и была такая же возможность гордиться, носить гордо свою фамилию. Я к этому очень серьёзно отношусь, поэтому я постоянно нарабатываю опыт. Когда у меня была возможность реализовать свои знания и воплотить их в научную работу — я это сделал, но я прекрасно понимал, какой ажиотаж это вызовет в обществе.

У Ильи Кивы два высших образования

Давайте объективно: на протяжении долгого времени чётко формируется образ такого, знаете, узкого, твердолобого, наглого, самоуверенного, самовлюбленного человека. Отчасти, в своё время это подхватили СМИ, отчасти этому образу подыгрывает моя внешность. Посмотрите на меня — ярко выраженная широкая челюсть, сломанный нос, разбитые бровные дуги, лысый, крепкий. Конечно же, очень легко приклеить какой-угодно ярлык: тупица, бык, что там ещё обычно пишут? По большому счёту, я не ломал конструкцию СМИ. Я накладывал то, что вы "едите" в прямом смысле этого слова. Вы выполняли свою работу, а я выполнял свою работу. Моя узнаваемость в обществе росла.

Скажите, я буду обижаться на "95 квартал", который сделал меня сегодня объектом своей сатиры номер один? Нет. Они только играют мне на пользу. Раньше за это деньги платили, а сегодня это всё идёт фактически бесплатно. Подобный пиар стоит миллионов долларов, а я фактически на нуле сумел сформировать себе имя. А смыслом, как мы уже говорили, мы его наполним. Всё оценивается по результату.

Вот смотрите, можно болтать бесконечно, но оценивать всё нужно по результату. По результату я вам хочу сказать: да, к 44 годам я достиг уже определённой позиции, которая позволит мне её развить в дальнейшем. Поверьте мне, придёт тот момент, когда мы будем руководить и восстанавливать, и возрождать эту страну. Нет, не сегодня. Я знаю своё место, я знаю, что мне ещё нужно пройти, и сколько мне нужно пройти. Я не отрываюсь от земли, но я прекрасно понимаю, что у меня ещё как минимум пятилетка впереди, которая впоследствии приведёт меня к власти. А сейчас идет обкатка, сейчас мы только начали. Знаете, с момента моего попадания в Верховную Раду Украины закончилась прелюдия, и начались уже первые более-менее осознанные шаги политика.

Да, мне тоже нужен был скандал. Да, поэтому там были маски джокера, поэтому "поправление члена", поэтому псевдозвонки Жириновскому. Вся вот эта чехарда, которая позволяла мне находиться всегда на первых позициях в информационном поле страны. Я вам приведу пару небольших примеров. Для того, чтобы Яценюка печатали, и вообще слышали, что он говорит, ему на это нужно тратить сотни тысяч долларов. На сегодняшний день всё, что бы я не говорил, оно все равно попадет в СМИ. Мы можем с вами поэкспериментировать, я сейчас напишу в Телеграм-канале какую-нибудь ерунду, и вы это увидите буквально уже через 15-20 минут в ведущих СМИ, и это будут транслировать как позицию. Сразу они улыбаются, потом они молчаливо думают, а закончится всё это тем, что все прижмут рано или поздно уши. Я это знаю и умею это делать. Просто нельзя сделать всё сразу. Своими месседжами я периодически вставляю как 25 кадр нужную мне информацию, которая тем или иным способом потихоньку ложится в сознание людей. Теория маленьких шагов.

Вот кто еще пять лет назад знал Киву? Да вообще никто. Вот объективно. А сегодня (в партии ОПЗЖ — ред.) это допустим Медведчук, Рабинович, Кива. Два года назад, когда я пришёл в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", это был достаточно спорный для них проект. Давайте посмотрим правде в глаза: участник боевых действий, который воевал на Донбассе, имел награды, и вдруг приходит в фактически пророссийскую партию, как её называют сегодня в обществе. И выступает с таким остервенением за мир, за восстановление наших отношений. Очень спорно.

Прошло два года, и сегодня моя фамилия пусть не на уровне, но очень близка к лидерам моей партийной структуры. Это позиция? Да. Это итог? Да. Это результат? Да, конечно, результат. Сегодня, как и Кива без "Оппозиционной платформы — "За жизнь", так и Оппозиционная платформа без Кивы уже не воспринимается. Над этим нужно было работать, для этого и нужны были в том числе все эти скандалы. Вот только скандалы ваши дорогие зрители через два года забудут, а фамилию будут помнить. И будут понимать, что это именно тот человек. Да, мы его знаем, будем пропитываться доверием по отношению друг к другу, и будем побеждать. Вот такая простая формула. Вот такая моя игра на политической арене. Если отдельные прохиндеи уже по 20 лет в политике, и по большому счёту с сомнительными позициями, то Кива только начал свой путь.

О войне с Россией и потере Крыма

— Следующий вопрос банален, но от него никуда не деться. Ваше поздравление Путина с днем рождения — прокомментируйте пожалуйста.

— Мы уже сказали — есть молодой политик, который находится в партии юго-востока, а есть северный сосед — Российская Федерация. Вопрос войны с Россией — это вопрос демагогии в прямом смысле этого слова. Его использует отдельная категория политиков тогда, когда нужно скрыть свои неудачи, оправдать весь тот хаос, который творится в нашей стране, и, по большому счёту, отвлечь внимание населения.

"Война", "агрессия", "опасность вторжения". 8 лет вот эти информационные фекалии выливаются на головы наших людей. Но в действительности, давайте говорить объективно, Россия — наш стратегический партнёр, который на сегодняшний день является фактически центральным. У нас за эти восемь лет ведь ни на секунду не прекратились наши торгово-экономические взаимоотношения. Мы ведь только болтаем о том, что Россия — агрессор, мы их ненавидим, противостоим "русскому миру". А мы… мы фактически похоронили свою страну. Торгово-экономические отношения не прекратились, а в каких-то отраслях они даже выросли. Дипломатические взаимоотношения не прерваны, наши посольства общаются, у нас идёт полноценная работа как с соседним государством.

— Есть ли у нас с Россией война?

— Мы сейчас подойдём к этому вопросу. Как стратегически мыслящий молодой политик, я поздравил Владимира Владимировича Путина с днём рождения. В этот день его поздравили все лидеры ключевых стран — G7, G20, Европейский Союз, Байден, Макрон. Поздравили Путина, потому что это дипломатические нормы взаимоотношений с соседними государствами, с партнёрами. Та даже с противниками. Поймите, рано или поздно мы окажемся за столом переговоров.

Когда я увидел, что к трём часам дня от Украины выступил только Гончаренко (нардеп от ЕС Алексей Гончаренко — ред.), который в своей манере с трибуны Верховной Рады для своего пиара наговорил какую-то кучу бессмысленных гадостей, то я и решил поздравить Путина. Это поздравление я сделал для своей страны, чтобы впоследствии у нас была возможность находить точки соприкосновения и компромисса. Смотрите, я это сделал два месяца назад, а сегодня стоит вопрос о прямых переговорах с Российской Федерацией.

— Скажу вам откровенно — я с вами не соглашусь.

— Это нормально. Это ваша личная точка зрения.

— Я думаю, что переговоры с Россией невозможны. Переговоры с россиянами были уже неоднократно. Была та же Грузия, которую коснулась агрессия Кремля, другие страны. И никакие переговоры не давали результата.

— Нужного результата?

— Да, именно потому я думаю, что этот ваш ход наперед бесполезный.

— Хорошо, это ваше мнение. Но здесь же есть центральная часть, есть вторая часть, есть третья часть. Никогда игра не бывает одноходовой. Я понимаю, что рано или поздно мы придём за стол переговоров. Мы понимаем, что Россия все равно имеет влияние на нашу страну — как бы то ни было, это империя, и мы от этого никуда не денемся. Мы не спрячемся от нашего северного соседа, нам рано или поздно все равно придётся находить эти компромиссы. И мы их найдём, потому что наши народы настолько переплетены друг с другом… У меня пол семьи живёт в Москве.

Кива считает, что Украина и Россия когда-то окажутся за столом переговоров

— Пока есть Путин, этих точек соприкосновения нет, мы их не находим. Я думаю, когда он уйдет, Россия перестанет быть "путинской", возможно тогда будет предмет для диалога.

— А я вам хочу сказать, что мы точки соприкосновения не находили по одной простой причине — потому что Украина сейчас находится под внешним управлением Соединённых Штатов Америки. Они доминируют и устанавливают правила игры внутри нашей страны, они получили контроль над нашим государством.

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Я думаю, что нет. Нельзя сказать, что США не имеют влияния, но ведь Вашингтон и Москва общаются между собой о нас. Значит и Россия имеет некое влияние. Учитывая, что в Крыму и на Донбассе сейчас российские войска, то США не доминирующая сила.

Они контролируют на сегодняшний день фактически всю законодательную и исполнительную власть. Как член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, перед началом заседания комитета по назначению тех или иных ключевых фигур на должности в правоохранительной системе, я получал письмо рекомендательное письмо с посольства Соединённых Штатов Америки, где они недвусмысленно рекомендовали назначить того или иного гражданина.

Давайте так, наблюдательные советы — все из иностранцев. Внутри нашей страны действует фактически легализированная западная спецслужба — НАБУ. Кому подчиняется НАБУ? Напрямую посольству Америки. Они на сегодняшний день оснащены, мы оплачиваем их деятельность со своих карманов, но фактически никакой антикоррупционной деятельности не ведётся. Идёт системный сбор информации и ее передача ФБР. Скажите мне, пожалуйста, это независимое государство?

Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году. Вы слышали про войну в Крыму?

— У меня другая мысль по этому поводу. Если возьмем, что Майдан — это результат расшатывания ситуации. То кому он выгоден? Приведу аналогию, между нами с вами драка, в результате этой драки в моем кармане оказался ваш бумажник. Разве не понятно, кто был зачинщиком схватки и какие цели преследовал? Все предельно ясно. В результате "схватки" бумажник в виде Крыма отошел кому? Не Америке, а России. Это очень показательная для меня история.

— Тогда будьте объективны. Америка проводит внутренний государственный переворот в нашей стране, приводит подконтрольные ей силы во власть, и фактически начинает перестраивать страну под свой режим. Но Америка не может не считаться с позицией России, которая, поверьте мне, точно также имела свои виды, и у неё есть свои стратегические задачи по отношению к Украине. Да, действительно, это две империи, поэтому произошёл чистый договорняк. Мы перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали и съели, мы вам отдадим Крым. Что вам там нужно — Турцию сдерживать? Нужен контроль над Чёрным морем? Вам важен Крым? Забирайте.

Поэтому Турчинов тогда поставил задачу вывести войска и не стрелять. А Турчинов, давайте будем объективными, это чисто проамериканский агент, который находится внутри нашей страны. Именно он поставил задачу вывести все боеспособные части с полуострова, чтобы освободить, скажем так, без преград, вхождение других войск. В Крыму ведь стояла самая боеспособная группировка в Украине. Мы бросили всё и ушли. Вот вам вся история. Мы Крым отдали за легализацию госпереворота. Вот и всё.

Прошло семь лет. За это время американцы сумели сюда наплодить своих агентов, выстроить здесь ряд правоохранительных структур, которые занимаются сбором информации и фактически контролируют нашу страну. Они в целом уничтожили правоохранительную систему, которая не была под их контролем. Они сегодня добивают наши суды, фактически высасывая из нашей страны ресурсы своими псевдореформами, уничтожили целые направления. Медицину, например. Супрун откуда приехала? Послушайте, это бред. Медсестра из какого-то штата приехала сюда, создала здесь медицинскую реформу, уничтожила все. Смотрите, ведь количество населения уменьшается, жизнь становится хуже.

Кива считает Украину полигоном противостояния США и РФ

Они же колонизаторы. Пришли, захватили, высосали, уничтожили и фактически выбросили. Вам назвать страны, где Америка доминировала? Ирак, Иран, уничтоженные страны – Сирия, Югославия. Кто-то помнит Югославию, которая была уничтожена стратегическими бомбардировщиками Стелс? Я говорю о том, что мы находимся под внешним управлением. Вследствие внешней международной политики и укрепления позиций России на мировой арене, Путин сегодня диктует условия. Да, Путин контролирует энергетический рынок, и это ему позволяет сегодня говорить о том, что американское влияние ослабло, и здесь возникло присутствие и позиции Российской Федерации как соседа, как империи.

В действительности Украина – это полигон. Вот смотрите, это Америка, а это Россия (показывает на шахматную доску — ред.). В данном случае тоже идёт противостояние, только вот эти фигуры — это украинцы, которые являются сегодня заложниками вот этих геополитических игр. И уничтожать, когда будут сбивать с поля фигуры, то сбивать будут непосредственно наши с вами жизни. Вот и всё.

А вот эти большие дяди и тёти, они всегда сумеют договориться. Байден с Путиным всегда сядет и найдёт компромисс. Они никогда не позволят, чтобы гибли их люди. Они собственными руками играют чужими жизнями в своих интересах. И вот это я сегодня говорю, и это моя позиция. Сегодня не существует независимого государства Украина. Сегодня есть колония, которая находится в рамках разменной монеты, и как результат – вот то, что с нами происходит сегодня, спасибо.

О "Правом секторе" и Бандере

— В 2014 году, как говорят, вы были чуть ли не правой рукой Яроша. Это правда?

— Да.

— С тех пор позиция относительно войны изменилась?

— История такая. В 2014-м году "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений или организаций. Мы тогда получали вал информации, которая буквально сыпалась нам на головы. Что войска чужого государства пересекли государственную границу моей страны, аннексировали Крым. Я был воспитан в лучших традициях защитника своей родины, поэтому взял в руки оружие. А поскольку "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений, то я оказался там.

Меня только удивило, что нас отправили почему-то не в Крым, куда вошли военные части Российской Федерации, а нас отправили на Восток. Дальше всё закружилось, завертелось. Людей называли сепаратистами, объявили об угрозе государственного строя страны, и всем сказали, что это долг, выполнять который обязан каждый гражданин перед своей страной. Я честно отслужил на Донбассе в самые сложные периоды. Я наверно был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций. С Углегорска вывел Фацевича, нынешнего замначальника Национальной полиции, тогда командира батальона «Свитязь». 72 человека вывели из окружения, когда по большому счёту на них поставили крест, полторы тысячи гражданских лиц вывезли, организовали эвакуацию и вывезли из Дебальцево.

За 8 лет позиция Кивы в отношении Донбасса сильно изменилась

Этому есть подтверждение — наградные листы, которые были подписаны начальником штаба АТО, за что я в последствии и был награждён. Выполнив свой долг, вернувшись, скажем так, в мирную часть нашей страны, поднимаясь по служебной лестнице, по вертикали, у тебя появляется немножко больше информации. Ты немножко шире видишь ситуацию. Тогда мы действительно отдали Крым без единого выстрела. Где стояли самые боеспособные части? У меня вопрос, почему мы так поступили? Кто поставил задачу сдать нашу территорию? И тогда напрашивается ответ, что это была ранее достигнутая договорённость. Или почему, допустим, мы взяли в руки оружие и начали отрабатывать восточный регион? Только потому что люди не были согласны с теми событиями 2014 года, которые произошли в нашей стране? Ведь не было диалога, было только оружие, никто ведь не постарался сесть и донести позицию, договориться. Просто было выгодно тогда отрезать восточный регион, потому что Порошенко нужна была победа в один тур.

И вот мы отрезали Донбасс, исключили жителей из избирательного процесса. Ведь Донбасс никогда не проголосовал бы за Порошенко, а им нужна была победа, поэтому в данном случае всё и произошло. Они нагнетали ситуацию, бомбили авиаударами мирные города, об этом тоже нужно говорить сегодня. Я как участник тех боевых действий могу говорить. Мы Горловку утюжили реактивной артиллерией. Только тогда нам говорили о сепаратистах, а сегодня я говорю о гражданах Украины, жителях Донбасса, не согласных с госпереворотом, и ничего другого, кроме бомб, государство не сумело дать своим гражданам. Хотя они были обязаны находить точки компромисса, садиться за стол и пытаться всё решить мирным путём, но одних пропитали ненавистью к другим, столкнули лбами, полилась кровь и там уже х*р разберёшь, кто за что боролся.

Про обыски

— В последнее время мы видим, что правоохранители "занялись" вашей партией, членами вашей фракции. Говорили, у вас были обыски. Это были обыски у вас или у вашей девушки?

— Я вам сейчас объясню. В последнее время идет системная отработка, системное давление, преследование не только меня, но и руководства ОПЗЖ. Правда не всех. Очень избирательно ведётся давление со стороны правоохранительной системы. Давят исключительно крыло Медведчука и Рабиновича.

— А Бойко не трогают?

— Ну, подождите, а что Бойко трогают?

— Хочу услышать ваше мнение.

— Есть объективная реальность. Вы хоть в одной сводке слышали о нем?

— Нет.

— Так вот и я не слышал. Это вызывает определённые вопросы у меня, как у члена партии. И я готов об этом говорить. А к Медведчуку находятся претензии у правоохранителей. Но ведь ни для кого не секрет, что всё это было высосано из пальца. Зеленскому было принципиально вывести сильного политического противника за рамки игры. Потому что Медведь – это не просто профессионал, Медведь – это системный, дисциплинированный, последовательный работник. Да, я бы такого противника никогда не хотел иметь.

— То есть Бойко сейчас в фаворитах у власти?

— Это с ваших слов. Я вообще ничего не говорил, я просто сказал, что у власти однобокое давление и однобокое преследование. Кива начал доминировать в партии, Кива начал нести информационную угрозу для существующего режима власти, поэтому побежали по Киве.

Что придумали (власти — ред.)? Первое – поздравление с Путиным — полностью бесперспективное уголовное производство, потому что я не нарушил ни одну статью закона. В отличии от этих придурков, я хорошо знаю закон, и прежде чем что-либо делать, я консультируюсь и как минимум формирую позицию исключительно из буквы закона. Поэтому прежде чем поздравить Путина в 4 часа вечера, я вызвал двух юристов, и мы полностью выстроили свою юридическую позицию.

Фото Кивы в шапке с советской символикой вызвало волну негодования

Вторая история – с шапкой на 9 мая. Неужели вы тоже считаете, что люди, которые освободили мир от фашизма, являлись преступниками? Я — нет. Для меня это была гордость, и поэтому действительно 9 мая на мне была шапка с красной звездой. Что эти придурки сделали? Возбудили против меня ещё одно уголовное производство. Дальше — стрельба из охотничьего карабина в непубличном месте, но с неудобной для власти риторикой. Где там было нарушение закона? Вообще нигде. Охотничий карабин зарегистрирован официально на меня. В лесных угодьях, где разрешено его применение. Стрельнул человек в воздух и сказал то, что не нужно или не нравится власти.

Да, я сказал на тот момент и отметил ликвидацию нацистского пособника, Бандеры. Так у меня на эту позицию есть право, которое мне дала Конституция, у меня есть своя точка зрения. Вам нравится Бандера, мне не нравится Бандера. Одни отмечают его день рождения, другие — день его смерти. Это не нарушение закона.

Так вы, ублюдки галычанские, сносите памятники "красным" воинам-освободителям — для меня это тоже преступление. Ещё раз подчеркиваю, я не нарушал закон, хотя под эту статью у меня изъяли мой зарегистрированный охотничий карабин, провели обыски. Причём в данном случае, так как у меня нету своего жилья, обыски проводили там, где проживают мои дети. Да, так сложилось в этой жизни, что я не женат, у меня трое детей, дети живут в разных местах, но я прекрасно с ними со всеми общаюсь. Ничего страшного в этом нету, я их обожаю, люблю и живу ради своих детей.

У меня взаимоуважительные отношения с матерями моих детей. Я им бесконечно благодарен, и они не ограничивают меня в общении с моими детьми, поэтому в тот момент, когда с обыском пришли представители правоохранительной системы, я находился в доме, который арендует мать моего ребёнка. Да, я там бываю как минимум 2-3 раза в неделю, приезжаю к своей маленькой двухлетней дочери. Мне позволяют это делать, и за это спасибо. СМИ выставили тут же дом Кивы, где он живет. Нет, я там не живу, я приезжаю к ребёнку, но почему там нужно было проводить обыск. И ведь заметьте что изъяли: спортивный костюм, который у меня там был, и охотничий карабин. Больше вещей там моих не было, поймите это.

На самом деле идёт системная дискредитация меня. Весь тот срач, который был с диссертацией, что якобы она поддельная — в конечном итоге им деваться некуда было, сказали, что "недостаточно новизны", но Бог с ним. Потом весь этот срач с обысками. А, кстати, чего вы о жомовой яме не спрашиваете? Хорошая же история. Установку по переработке нефтеотходов, которая была установлена в жомовой яме, называли просто жомовой ямой, и я эту установку официально сдал в аренду. С этой аренды я официально заплатил деньги государству, всё легально, у нотариуса всё было. Но очень было удобно выставить и в этом свете. Недавний скандал с Бигусом очередной, когда они пытались выставить, что якобы у меня при обыске нашли слитки золота, это же тоже часть системной программы дискредитации меня как политика и нашей силы ОПЗЖ. Поэтому меня в какой-то степени забавляет, как они пытаются слепить из говна пулю, и как они пытаются создать вот этот негативный образ.

Я всегда говорил, что если ты бл*дь, то этого никогда не скроешь. И шила в мешке не утаишь. А им просто не за что ухватиться, поэтому и придумывают всё новые и новые истории как бы дискредитировать меня, но всё это заканчивается пшиком. В конечном итоге, давайте объективно, ну лишили они меня наградного оружия. Верну через суд, потому что всё было сделано этими клоунами незаконно. Кандидатскую точно также через суд восстановлю. И по большому счёту это они в дерьме, а мне только сделали лишний пиар.

Но это всё касается только почему-то крыла Медведчука и Рабиновича. Хотя я считаю, что при желании в крыле Бойко можно было больше (уголовных дел — ред.) найти, там есть более богатые люди. Но почему-то патриоты бл*дь молчат. А тут нашли у матери ребенка Кивы съемный дом и пытаются это выставить как сумасшедшую коррупцию. Но если это все, что вы можете сделать, тогда поверьте мне, у вас, у власти, шансов нет.

— Какой у вас доход?

— У меня нет бизнеса. Зарплата порядка 35 тысяч гривен в месяц.

— В парламенте ходят слухи о доплатах в конвертах.

— Слушайте, в нашей фракции больше миллиардеров, чем миллионеров, поэтому непонятно кому давать конверты.

— Какой любимый скандальный ролик с вашим участием?

— Знаете, с чего я начал? Я до этого очень аккуратно входил в информационное поле, а потом психанул. Сидел я как-то разговаривал с Вадимом Рабиновичем, который меня многому учит, спасибо ему огромное, и он говорит: "А для кого ты так умно говоришь? Кому ты хочешь понравиться? Себе? Людям говори проще и вообще корчить из себя ничего не надо. Будь простым, спокойным человеком, это твоя аудитория". Тогда я подумал: "Ну хорошо, будем играть тогда простыми шаблонами".

И вот первый мой шаг к хайпу, который был крайне удачлив. Как-то на отдыхе в Турции я проснулся, а за моей спиной лежала прекрасная девушка. Задняя ее часть была красива, как и сама девушка. Я тогда не удержался и сфотографировал себя на фоне этой попы, и выставил. "У кого-то шабат, а у кого-то рабочая суббота", по-моему так я написал и выставил в своем Instagram. И это тогда взорвало. И тогда я увидел, что вообще людям нужно, что действительно привлекает их внимание. Значит, вы по таким правилам хотите работать? Тогда добро пожаловать. И здесь я, честно говоря, считаю, что в этом формате я один из лучших.

Про Гогилашвили и борьбу с наркотиками

— Какое ваше мнение по поводу скандала с Гогилашвили? На одном из видео патрульный сказал, что вас останавливали с маячками и "левым" оперталоном.

— Вранье полное, могу с полной ответственностью заявить. Протокол мне лично выписывал Клименко. Просто тогда им нужно было меня очередной раз как-то дискредитировать перед правоохранителями. Когда последний раз меня остановили, то продержали три с половиной часа на трассе. Они думали, что со мной делать, как ко мне залезть в автомобиль, провести неотложный обыск. У них на тот момент духа не хватило, но талон они изъяли. Оперативный талон, который у меня был выписан еще тогда, когда я был начальником Департамента по противодействию наркопреступности, а потом советником министра, что позволяло мне в действительности иметь подобные привилегии в государстве.

Талон был оперативный, талон выписан на всех законных основаниях и пользовался я им тоже законно. Но тогда они сказали, что у них есть подозрения, что якобы этот талон поддельный и они его забрали до выяснения обстоятельств. Но в сети это разлетелось именно вот таким вот образом. Еще раз говорю: с полной ответственностью и готов, да хоть в суде, об этом свидетельствовать: оперативный талон у меня был законный, выписанный на Toyota Land Cruiser, которую я использую для своих передвижений.

В отношении Гогилашвили. История настолько грязная, бесконечно грязная, что саботаж это или предательство, — я даже не знаю как сказать. Я помню, как президент Зеленский, а тогда я еще достаточно близко общался с Аваковым, забил на Авакова и требовал создания нового профильного замминистра. То есть раньше в МВД никогда не было замминистра по борьбе с наркопреступностью. Именно под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом. Вы знаете, что Гогилашвили получал сотни тысяч гривен зарплаты? Мало того, что он пользовался транспортом и всеми привилегиями. Под этого наркомана создали целого замминистра и его потом туда назначили, опять же по прямому указанию президента Зеленского.

Гогилашвили уничтожил фактически всю оперативную работу Департамента по борьбе с наркопреступностью. Я когда-то работал там, и знаю, что происходило в этом Департаменте. Гогилашвили уничтожал всех тех, кто хоть каким-то образом мог быть причастен к оперативной работе, которая велась в его отношении. Уже в 2019-м году Гогилашвили находился в разработке как барыга, который торгует метадоном. Была оперативная разработка.

Когда Гогилашвили стал замминистра, он уничтожил всех, кто хоть как-то имел к этому отношение. Тогда был уволен начальник Департамента Кихтенко, а это один из самых продуктивных людей в МВД. Облит грязью и уволен. Так фактически развалили работу целого департамента. Как мне к этому относиться, как офицеру Нацполиции в запасе? У меня встречный вопрос: за что президент Зеленский вот этого наркомана из Ростова наградил орденом "За заслуги"? За какие заслуги? А за что ему дали наградное боевое оружие? Монастырский ведь об этом молчит.

Вообще мне кажется, что президент Зеленский пытается шутить, а это шутки в стиле 95-квартала: "А давайте создадим должность замминистра по борьбе с наркопреступностью и назначим туда наркомана из Ростова. Вот это, наверное, смешно будет". Владимир Александрович, это не смешно, это ущерб и урон государству, я не говорю сейчас о бюджетных деньгах, я говорю об уничтоженной системе и за это кто-то должен понести ответственность.

Фактически была прекращена работа целого департамента, а операции, которые находились в разработке, были полностью уничтожены. Был уничтожен весь дееспособный личный состав, который готов был противостоять и делать какую-то работу. Вот что сегодня происходит в стране. Если посмотреть немножко шире, ведь Гогилашвили, это всего лишь имя нарицательное. А Баканов, который вдруг стал руководить СБУ? Какое он отношение имел к правоохранительной структуре? Никакого. А Монастырский, помощник Антона Геращенко? Более липкого и грязного человека, облизывающего тарелки, придумать невозможно (ранее в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Антона Геращенко после трапезы в ресторане облизывает тарелку — ред.). Да, это помощник в свое время и человек Авакова, но это не моя история, а история Арсена Борисовича. Я-то его знаю с другой стороны.

И вот сегодня мы имеем аморального типа помощником министра внутренних дел. Вот что Зеленского подталкивает к подобным назначениям? А замминистра – наркоман, а зампомощника – министр, а Резников, устаивающий в 17-м году песенные конкурсы – министр обороны. Послушайте, это не страна, это какой-то публичный дом с периодическими выходами цирковых оркестров, вот во что превратилась наша система. Вот против этого я как раз противостою, борюсь именно с этим беспределом и хаосом, который сжирает наши жизни.

— Интервью окончено. Давайте закончим игру.

P.S. Фотокорреспондент "Телеграфа" в этой шахматной партии победил

Как сообщал "Телеграф", на днях у Кивы отобрали наградное оружие, выданное еще главой МВД Арсеном Аваковым.