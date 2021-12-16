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"Стратегічний партнер": Кива висловився про Росію та пояснив вітання Путіна

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Нардеп поспілкувався з кореспондентом "Телеграфу" у неформальній обстановці Новина оновлена 16 грудня 2021, 15:53
Нардеп поспілкувався з кореспондентом "Телеграфу" у неформальній обстановці

Політик вважає переговори з РФ неминучими.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який вважає свій скандальний образ частиною піаркампанії, розповів, що вважає Росію стратегічним та центральним партнером України.

"Телеграф" поспілкувався з одним із наймедійніших політиків в українській опозиції та дізнався його думку щодо низки питань, зокрема про відносини Росії та України.

Кива назвав інформацію про небезпеку вторгнення та війну "інформаційними фекаліями" і зазначив, що за вісім років торгово-економічні відносини не тільки не були розірвані, а й виросли у деяких галузях. Нардеп вважає, що Україну "фактично поховали" і що "протистояння "російському світу" це балаканина. Кива також нагадав, що Україна та РФ не перервали дипломатичних відносин".

На питання чи є війна з Росією депутат відповів ухильно, перевівши розмову на стратегічне мислення та привітання з днем народження Володимира Путіна, глави РФ. Він вважає, що дві держави сядуть за стіл переговорів і його привітання принесе користь країні для пошуку компромісу.

Кива зазначив, що привітали Путіна також і лідери інших світових держав і нагадав, що в Україні нещодавно було порушено питання про прямі переговори з РФ.

Як раніше писав "Телеграф", про це говорив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

Повне інтерв’ю читайте за посиланням: Шахова партія з Іллею Ківою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу

Теги:
#Росія #Переговори #Володимир Путін #Вітання #Ілля Ківа
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