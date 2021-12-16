Тупиця, бик: Кива відповів щодо його скандальної репутації

Політик каже, що розуміє який образ йому створили журналісти

Народний депутат від політсили "ОПЗЖ" Ілля Кива не раз потрапляв до епіцентру гучних скандалів. Серед останнього — гостра реакція на позбавлення його наукового ступеня, якою депутат вибухнув серед Верховної Ради.

Під час ексклюзивного інтерв’ю кореспондентові "Телеграфа" політик пояснив, чому довкола його імені постійно виникають неоднозначні ситуації.

За словами Киви, будь-якому політику потрібний образ. Найкраще він формується за допомогою журналістів, які активно розповідають про дії чи висловлювання людини.

Нардеп каже, що більшість українців звикли його сприймати як твердолобу та самозакохану людину.

"Частково цьому образу підіграє моя зовнішність, — погоджується Ілля Кива. — Погляньте на мене — яскраво виражена широка щелепа, зламаний ніс, розбиті брівні дуги, лисий, міцний. Звичайно ж, дуже легко приклеїти будь-який ярлик: тупиця, бик, що там ще зазвичай пишуть? За великим рахунком, я не ламав конструкцію ЗМІ".

При цьому депутат зазначає, що не ображається на співробітників медіа, адже вони виконують свою роботу. Так само він не реагує і на жарти від "95 Кварталу", які довгий час висміювали одіозного політика.

"Подібний піар коштує мільйони доларів, а я фактично на нулі зумів сформувати собі ім’я", — наголосив Ілля Кива.

Головним посилом більшості інформаційних приводів, у яких спливає його ім’я, нардеп вважає впізнаваність. При цьому він каже, що готовий грати "в довгу", розраховуючи прийти до влади мінімум через п’ять років.

Все ж таки свої скандали з масками Джокера, "поправленням члена" у стінах парламенту, нібито дзвінкам Жириновському Ілля Кива сам називає "чехардою".

У розмові з кореспондентом "Телеграфа" політик також торкнувся і теми війни, вітання Путіна з днем народження та багато іншого. Ознайомитися з його позицією можна в нашому ексклюзивному інтерв’ю: "Шахова партія з Іллею Кивою – навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу".