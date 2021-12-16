Тупица, бык: Кива ответил по поводу его скандальной репутации

Политик говорит, что понимает, какой образ ему создали журналисты

Народный депутат от политсилы "ОПЗЖ" Илья Кива не раз попадал в эпицентр громких скандалов. Среди последнего — острая реакция на лишение его научной степени, которой депутат разразился посреди Верховной Рады.

Во время эксклюзивного интервью корреспонденту "Телеграфа" политик объяснил, почему вокруг его имени постоянно возникают неоднозначные ситуации.

По словам Кивы, любому политику нужен образ. Лучше всего он формируется с помощью журналистов, которые активно рассказывают о действиях или высказываниях человека.

Нардеп говорит, что большинство украинцев привыкли его воспринимать как твердолобого и самовлюбленного человека.

"Отчасти этому образу подыгрывает моя внешность, — соглашается Илья Кива. — Посмотрите на меня — ярко выраженная широкая челюсть, сломанный нос, разбитые бровные дуги, лысый, крепкий. Конечно же, очень легко приклеить какой угодно ярлык: тупица, бык, что там ещё обычно пишут? По большому счёту, я не ломал конструкцию СМИ".

При этом депутат отмечает, что не обижается на сотрудников СМИ — ведь они выполняют свою работу. Точно также он не реагирует и на шутки от "95 Квартала", которые долгое время высмеивали одиозного политика.

"Подобный пиар стоит миллионы долларов, а я фактически на нуле сумел сформировать себе имя", — подчеркнул Илья Кива.

Главным посылом большинства информационных поводов, в которых всплывает его имя, нардеп считает свою узнаваемость. При этом он говорит, что готов играть "в долгую", рассчитывая прийти к власти минимум через пять лет.

Все же свои скандалы с масками Джокера, "поправлением члена" в стенах парламента, якобы звонкам Жириновскому Илья Кива сам называет "чехардой".

В разговоре с корреспондентом "Телеграфа" политик также затронул и тему войны, поздравления Путина с днем рождения и многое другое. Ознакомиться с его позицией можно в нашем эксклюзивном интервью: "Шахматная партия с Ильей Кивой — зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса".