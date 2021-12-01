"Якщо ми хочемо повернути Донбас – давайте!" Зеленський хоче вести прямі переговори з Росією (відео)

Президент закликає боротися за мир у країні всіма силами

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні брав участь у засіданні ВРУ, заявив про те, що потрібно вести прямі переговори з РФ задля відновлення миру у нашій країні.

Під час свого виступу, передає із зали засідань кореспондент "Телеграфа", президент наголосив на тому, що переговори мають відбуватися з упевненістю, що в Україні — потужна і сильна армія.

"Якщо ми хочемо повернути Донбас — давайте! — закликав Зеленський з трибуни Ради. — І давайте в цьому питанні поставимо крапку: давайте боротися за наші території всіма силами, усіма політиками, незважаючи на їхній колір, усіма бізнесменами, незважаючи на їхній калібр".

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про подвійне громадянство у нашій країні: він внесе відповідний законопроект, аби українці з усього світу — а це понад 65 мільйонів людей — уперше почували себе не діаспорою, а повноцінними громадянами своєї країни.

Крім того, до 10 грудня президент також внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця.

Зазначимо, що напередодні президент РФ Володимир Путін, який зігнав до українських кордонів багатотисячне військо та техніку, прокоментував повномасштабне вторгнення до нашої країни та окупацію Донбасу.

Вже традиційно лідер країни-агресора переклав стрілки на Україну, від якої нібито й надходить "небезпека". Мовляв, він переживає за мешканців Донбасу, які "у небезпеці через обстріли ЗСУ". Звісно, у своїй промові політик промовчав про те, що на українському Донбасі воюють російські солдати, які нерідко обстрілюють житлові квартири, щоби звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза ескалації війни з Росією є, але, швидше за все, своїми останніми діями Кремль просто залякує Київ.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий бути посередником між владою Києва і Москви, які ніяк не можуть вийти на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Близького Сходу Микола Замікула проаналізував цю ініціативу спеціально для «Телеграфу».