Кива мертв, за его ликвидацией стоит СБУ: подробности

На голове есть раны и ссадины

За смертью ТОП-предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на собственные источники.

Детали операции пока не известны. Только предварительно отмечается, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия.

В то же время росСМИ сообщают, что окровавленное тело Кивы обнаружили в снегу на территории парковой зоны гостиницы "Величие Кантри Клаб" в селе Супоневе, Московской области.

Велич Кантри Клаб на карте

Отмечается, что на правом виске пропагандиста была резана рана, на левой части лица – гематома.

Российские телеграмм-каналы пишут, что на месте происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что медики якобы пытались тщетно реанимировать экс-нардепа.

Илья Кива получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, некоторое время шел по тропе в сторону основного здания отеля.

"Тело без признаков жизни было обнаружено в двух-трех минутах ходьбы от гостиницы. Предварительно, "резаная" рана и есть огнестрельное ранение, которое за обильным кровотечением не рассмотрели сотрудники правоохранительных органов", — пишет телеграм-канал.

Как в ГУР прокомментировали ликвидацию Кивы

Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что "судьба Ильи Кивы ждет каждого предателя Украины".

"Да, можем подтвердить, что Кива — всьо, и такая судьба настигнет и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима", — сказал Юсов.

Спикер также отметил, что "справедливость имеет разные формы".

Напомним, что в прошлом году Киву объявили в международный розыск при содействии Государственного бюро расследований, которое собрало все необходимые документы. Несколько недель назад украинский суд заочно вынес приговор Киве, назначив лишение свободы на 14 лет за госпредательство и не только.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ликвидирован заместитель командира 14-го армейского корпуса РФ генерал-майор Владимир Завадский. Сообщается, что есть отдельные предположения, что его мог догнать FPV-дрон. А версию с миной продвигают, чтобы смерть генерала выглядела случайностью, а не успешно спланированной операцией украинских спецподразделений.