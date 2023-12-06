Зрадник Кива мертвий, його тіло знайдено в Підмосков’ї - росЗМІ

У росії знайшли мертвим колишнього українського депутата-зрадника України від ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло знайдено у Підмосков’ї, більше подробиць немає.

Про це повідомляють росЗМІ, зокрема, РЕН ТВ із посиланням на власні джерела. Офіційно інформацію про загибель екснардепа не підтверджено.

Що саме сталося зі зрадником України наразі невідомо, його тіло знайшли у підмосковному селі Супоніво Одинцовського району. На місці працюють екстрені служби. Останній пост у Telegram-каналі Кива виклав сьогодні вранці близько 09:00. Тож, ймовірно, він помер невдовзі після цього.

Нагадаємо, що Ілля Ківа залишив Україну незадовго до початку війни, у січні 2022 року під приводом "відпочинку", але втік до Росії і попросив там політичного притулку. Незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну він став частим гостем на пропагандистських передачах у Росії. Зокрема, він заявляв, що у центральному офісі СБУ у Києві на Володимирській нібито сидить британська розвідка, а у Києві розстрілюють українців.

Також Ілля Ківа закликав завдати ядерного удару по Україні. Метою має стати західна частина країни, а саме Львів, оскільки там розташований "центр для натовських військових фахівців", які "щодня прибувають до України". Після цього екснардеп вигадав пояснення новим відео "мертвого" Буданова. Ківа заявив, що замість "загиблого" Буданова в ефірах з'являється його "оцифрована" копія.

Влітку 2023 року Офіс Генпрокурора України повідомив депутату, що втік, про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганди війни. Перед цим депутата було позбавлено мандату, а правоохоронці відкрили кримінальні справи стосовно зрадника, зокрема за підозрою в держзраді.

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