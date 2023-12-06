Предатель Кива мертв, его тело найдено в Подмосковье - росСМИ

В россии нашли мертвым бывшего украинского депутата-предателя Украины от ОПЗЖ Илью Киву. Его тело найдено в Подмосковье, больше подробностей нет.

Об этом сообщают росСМИ, в частности, РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Официально информация о гибели экс-нардепа не подтверждена.

Что же произошло с предателем Украины пока неизвестно, его тело нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. На месте работают экстренные службы. Последний пост в Telegram-канале Кива выложил сегодня утром около 09:00. Вероятно, он умер вскоре после этого.

Напомним, что Илья Кива покинул Украину незадолго до начала войны, в январе 2022 года под предлогом "отдыха", но сбежал в россию и попросил там политическое убежище. Вскоре после полномасштабного вторжения в Украину он стал частым гостем на пропагандистских передачах в россии. В частности, он заявлял, что в центральном офисе СБУ в Киеве на Владимирской якобы сидит британская разведка, а в Киеве расстреливают украинцев.

Также Илья Кива призывал нанести ядерный удар по Украине. Целью должна стать западная часть страны, а именно Львов, так как там расположен "центр для натовских военных специалистов", которые "каждый день прибывают в Украину". После этого экс-нардеп придумал объяснение новым видео "мертвого" Буданова. Кива заявил, что вместо "погибшего" Буданова в эфирах появляется его "оцифрованная" копия.

Летом 2023 года Офис Генпрокурора Украины сообщил беглому депутаты о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны. Перед этим депутат был лишен мандата, а правоохранители открыли уголовные дела в отношении предателя, в частности по подозрению в госизмене.

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