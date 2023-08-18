Предатель Кива получил новое подозрение в Украине: в этот раз не в госизмене

На данный момент экс-нардеп скрывается от правосудия на территории россии

Бывший народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" и предатель илья кива получил очередное подозрение от правоохранителей. На сей раз в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.

Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, бывший народный избранник в течение января-февраля 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале материалы, содержащие публичные призывы к ведению агрессивной войны в Украине и изменение путем войны установленного в стране конституционного строя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно выводам экспертизы, высказывания ильи кивы носят пропагандистский характер. Кроме того, они формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения, а также содержат признаки информационного влияния, которое направлено на подрыв украинской государственности.

На данный момент экс-нардеп скрывается от правосудия на территории россии.

Стоит добавить, что перед началом полномасштабной войны илья кива сбежал из Украины под предлогом отдыха за границей. Вскоре стало известно, что он находится в россии. Он попросил у страны-агрессора политическое убежище.

Депутат был лишен мандата, а затем правоохранители открыли уголовные дела в отношении предателя, в частности по подозрению в госизмене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе было завершено расследование по делу народного депутата III-IX созывов, предателя Андрея Деркача, которого подозревают в госизмене.