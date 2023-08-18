Предатель Кива получил новое подозрение в Украине: в этот раз не в госизмене
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На данный момент экс-нардеп скрывается от правосудия на территории россии
Бывший народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" и предатель илья кива получил очередное подозрение от правоохранителей. На сей раз в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.
Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, бывший народный избранник в течение января-февраля 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале материалы, содержащие публичные призывы к ведению агрессивной войны в Украине и изменение путем войны установленного в стране конституционного строя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно выводам экспертизы, высказывания ильи кивы носят пропагандистский характер. Кроме того, они формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения, а также содержат признаки информационного влияния, которое направлено на подрыв украинской государственности.
На данный момент экс-нардеп скрывается от правосудия на территории россии.
Стоит добавить, что перед началом полномасштабной войны илья кива сбежал из Украины под предлогом отдыха за границей. Вскоре стало известно, что он находится в россии. Он попросил у страны-агрессора политическое убежище.
Депутат был лишен мандата, а затем правоохранители открыли уголовные дела в отношении предателя, в частности по подозрению в госизмене.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе было завершено расследование по делу народного депутата III-IX созывов, предателя Андрея Деркача, которого подозревают в госизмене.