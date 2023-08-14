Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет за госизмену: подробности

По данным следствия, правоохранители предупредили убийство, запланированное спецслужбами россии

Бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов получил 12 лет тюрьмы. Его признали виновным по делу о госизмене и покушении на теракт.

Об этом пишет Nexta.

Следствие установило, что Шайтанов работал на российские спецслужбы. Он сливал секретные данные и планировал теракты. Его задержали в 2020-м году.

В то ж время в Офисе генерального прокурора сообщили, что прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям россии. При этом в ведомстве имя фигуранта не называли.

"По заданию спецслужб страны-агрессора осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта. Его целью было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева", — говорится в сообщении.

По данным следствия, правоохранители предупредили убийство, запланированное спецслужбами россии. Сейчас уголовное производство по сотруднику Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ, который завербовал осужденного, находится на заочном рассмотрении в суде.

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