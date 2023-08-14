Колишній генерал-майор СБУ отримав 12 років за держзраду: подробиці

За даними слідства, правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами Росії

Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав 12 років ув’язнення. Його визнали винним у справі про держзраду та замах на теракт.

Про це пише Nexta.

Слідство встановило, що Шайтанов працював на російські спецслужби. Він зливав секретні дані та планував теракти. Його затримали 2020-го року.

Водночас, в Офісі генерального прокурора повідомили, що прокурори в суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, і передавав її представникам росії. При цьому, у відомстві ім’я фігуранта не називали.

"За завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшукував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для скоєння теракту. Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дуда. повідомленні.

За даними слідства, правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами Росії. Наразі кримінальне провадження за співробітником Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, перебуває на заочному розгляді в суді.

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