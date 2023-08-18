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Зрадник Кива отримав нову підозру в Україні: цього разу не в держзраді

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
ілля кива Новина оновлена 18 серпня 2023, 14:51
ілля кива. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Наразі екснардеп ховається від правосуддя на території росії

Колишній народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" та зрадник ілля кива отримав чергову підозру від правоохоронців. Цього разу у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганди війни.

Про це у п’ятницю, 18 серпня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, колишній народний обранець протягом січня-лютого 2022 року опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, що містять публічні заклики до ведення агресивної війни в Україні та зміну шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновками експертизи, висловлювання киви мають пропагандистський характер. Крім того, вони формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої, а також містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Наразі екснардеп ховається від правосуддя на території росії.

Варто додати, що перед початком повномасштабної війни ілля кива втік з України під приводом відпочинку за кордоном. Незабаром стало відомо, що він у росії. Він попросив у країни-агресора політичний притулок.

Депутата було позбавлено мандата, а потім правоохоронці відкрили кримінальні справи стосовно зрадника, зокрема за підозрою в держзраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні було завершено розслідування у справі народного депутата III-IX скликань, зрадника Андрія Деркача, якого підозрюють у держзраді.

Теги:
#Україна #Підозра #Екс-нардеп #Ілля Ківа