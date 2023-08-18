Зрадник Кива отримав нову підозру в Україні: цього разу не в держзраді

Наразі екснардеп ховається від правосуддя на території росії

Колишній народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" та зрадник ілля кива отримав чергову підозру від правоохоронців. Цього разу у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганди війни.

Про це у п’ятницю, 18 серпня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, колишній народний обранець протягом січня-лютого 2022 року опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, що містять публічні заклики до ведення агресивної війни в Україні та зміну шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновками експертизи, висловлювання киви мають пропагандистський характер. Крім того, вони формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої, а також містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Наразі екснардеп ховається від правосуддя на території росії.

Варто додати, що перед початком повномасштабної війни ілля кива втік з України під приводом відпочинку за кордоном. Незабаром стало відомо, що він у росії. Він попросив у країни-агресора політичний притулок.

Депутата було позбавлено мандата, а потім правоохоронці відкрили кримінальні справи стосовно зрадника, зокрема за підозрою в держзраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні було завершено розслідування у справі народного депутата III-IX скликань, зрадника Андрія Деркача, якого підозрюють у держзраді.