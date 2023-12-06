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Лучший подарок на Николая: украинцы встретили смерть Кивы волной мемов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинцы сразу же наплодили множество мемов про смерть Кивы Новость обновлена 06 декабря 2023, 18:13
Украинцы сразу же наплодили множество мемов про смерть Кивы. Фото telegraf.com.ua

Собрали самые смешные шутки и цитаты

Информация о смерти в Подмосковье экс-нардепа Ильи Кивы стала, пожалуй, главной новостью 6 декабря в Украине. И в своем фирменном стиле украинцы сразу же отреагировали на нее целым шквалом мемов. "Телеграф" проанализировал первые реакции и выбрал самые смешные, по мнению редакции.

Прежде всего, украинцы заметили, что новости про смерть Кивы, — отличный подарок на День святого Николая, который с 2023 года отмечается в Украине 6 декабря.

Илья Кива умер на День святого Николая мем

Также в сети припомнили коронные фразы Кивы, среди которых "Вату в землю!" и "я маленький винтик".

Илья Кива я маленький винтик мем

Также вспомнили и видео, на которых Кива рассказывал, что "сегодня великий праздник для каждого украинца", и отвечал на вопрос, как у него дела.

Кроме того, обыграли и схожесть фамилии Кива с фруктом киви и птичкой киви. Среди прочего, опубликовали фото разрезания киви, шутливо назвав его "фото с места убийства Кивы".

Фото с места убийства Ильи Кивы мем
Илья Кива умер мем
Фото с места убийства Ильи Кивы мем
Илья Кива умер мем

Напомним, что вечером 6 декабря стало известно, что тело Ильи Кивы обнаружили в снегу на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево Московской области. По данным российских СМИ, у него на лице была резаная рана и гематома.

Как сообщили источники "Телеграфа", за ликвидацией Ильи Кивы стоит СБУ, а убили его из стрелкового оружия.

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