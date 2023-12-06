Лучший подарок на Николая: украинцы встретили смерть Кивы волной мемов

Собрали самые смешные шутки и цитаты

Информация о смерти в Подмосковье экс-нардепа Ильи Кивы стала, пожалуй, главной новостью 6 декабря в Украине. И в своем фирменном стиле украинцы сразу же отреагировали на нее целым шквалом мемов. "Телеграф" проанализировал первые реакции и выбрал самые смешные, по мнению редакции.

Прежде всего, украинцы заметили, что новости про смерть Кивы, — отличный подарок на День святого Николая, который с 2023 года отмечается в Украине 6 декабря.

Также в сети припомнили коронные фразы Кивы, среди которых "Вату в землю!" и "я маленький винтик".

Также вспомнили и видео, на которых Кива рассказывал, что "сегодня великий праздник для каждого украинца", и отвечал на вопрос, как у него дела.

Кроме того, обыграли и схожесть фамилии Кива с фруктом киви и птичкой киви. Среди прочего, опубликовали фото разрезания киви, шутливо назвав его "фото с места убийства Кивы".

Напомним, что вечером 6 декабря стало известно, что тело Ильи Кивы обнаружили в снегу на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево Московской области. По данным российских СМИ, у него на лице была резаная рана и гематома.

Как сообщили источники "Телеграфа", за ликвидацией Ильи Кивы стоит СБУ, а убили его из стрелкового оружия.