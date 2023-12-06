До тысячи долларов в сутки: сколько стоит проживание в отеле, где 2,5месяца жил Кива (фото)

Илья Кива жил в коттедже не один, а с сожительницей

Загородный клуб "ВеличЪ Country Club", в котором нашли тело Ильи Кивы, считается одним из престижных мест отдыха в Подмосковье. Стоимость номера достигает почти тысячи долларов за сутки.

Об этом "Телеграф" узнал, проведя собственный анализ. Стоит напомнить, что убитый предатель Украины жиль в отеле последние 2,5 месяца.

Так, стоимость номеров за сутки колеблется от 19,8 тысячи рублей (7,8 тысячи гривен) до 68,4 тысячи рублей (27 тысяч гривен). Можно забронировать как однокомнатный номер, так и Dеluxe апартаменты площадью 100 "квадратов".

Но самый дорогой номер — это двухэтажный кирпичный коттедж площадью 180 кв.м с тремя спальнями. На первом этаже есть прихожая, гостиная, прачечная, кухня-столовая, утепленный гараж и санузел. На втором этаже расположена главная спальня, еще одна гостиная и вторая спальня, а также дополнительна комната под кабинет или детскую.

Стоимость коттеджа в сутки 96,5 тысячи рублей (38 тысяч гривен). Но, по словам администраторов отеля, сейчас коттедж недоступен для заселения.

Где именно жил Кива с сожительницей, точно неизвестно. Но по информации росСМИ, тело было найдено возле коттеджа "в котором он регулярно проживал последние несколько месяцев". Итого, если умножить 96,5 тысячи рублей (38 тысяч гривен) на 2,5 месяца, то получится, что жилье предателю обошлось в 193 000 тысячи рублей (78,3 тысячи гривен) или 2 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали первые кадры с места убийства Ильи Кивы. В отель продолжают съезжаться следователи и криминалисты. Вместе с тем в СБУ заявили, что это они стоят за ликвидацией украинского предателя.