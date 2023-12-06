"Зеленскому лучше покончить с собой": последнее сообщение Кивы перед смертью насмешило сеть

Бывший нардеп заявлял, что проигравший должен взять на себя смелость и уйти из жизни

За несколько часов до своей смерти Илья Кива в Telegram-канале рассуждал о ликвидации Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент не верит якобы в гарантии безопасности от других стран и боится, что кремль может ликвидировать его.

На такие рассуждения Илью Киву натолкнули проблемы США с выделением 61 млрд долларов помощи для Украины. Но по итогу было обнаружено бездыханное тело Кивы, а не Зеленского.

Так, бывший нардеп со ссылкой на якобы источники из ОП заявил, что страны-союзники дали Владимиру Зеленскому и его семье гарантии безопасности, но он в них не верит, хотя "план эвакуации давно готов и отработан". По словам Кивы, украинский президент переживает о том, что после победы Трампа на выборах в США его могут выдать россии или же просто ликвидировать.

"Поэтому у Зеленского единственная возможность — это сбежать в Англию, но и оттуда выдают, когда это выгодно Короне или умирают, когда это нужно Кремлю, примеров масса. В Украине, после сегодняшнего провала в Американском конгрессе с выделением финансовой помощи, начнется обратный отсчет смещения Зеленского от власти, а 100% гарантий безопасности он так и не получил. На этом этапе принять его с семьей и гарантировать сохранность жизни готовы многие страны, но быть уверенным, что их потом не выдадут — невозможно. Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови", — написал Илья Кива.

Бывший член ОПЗЖ заявил, что Владимиру Зеленскому "лучше сейчас покончить жизнь самоубийством". Мол, как и поступают проигравшие, чтобы "забрать проблемы с собой и закрыть вопрос". Но, по словам Кивы, украинский президент якобы "слишком труслив и самовлюблен", чтобы пойти на такой шаг.

Автор Telegram-канала "Не Алексей" украинский политтехнолог Александр Нойнец новость о гибели Ильи Кивы назвали "наилучшим подарком на день ВСУ".

"Именно такой, каким должны быть подарки. Небольшой, но очень приятный, неожиданный и видно, что сделано с вниманием к деталям", — пишет автор канала.

В сети также не скрывают радости от этой новости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за ликвидацией Ильи Кивы может стоять СБУ. В ведомстве сообщили подробности.