Запытал кота до смерти: в Украине ликвидирован известный российский живодер

Россиянин на суде не раскаялся в совершенном преступлении

россия посылает воевать в Украину не только каннибалов, но и живодеров. Стало известно, что на фронте был ликвидирован Артем Лаврентьев, который вместе с сожительницей замучил до смерти кота своей матери.

Об этом сообщают российские СМИ. В рф это преступление приобрело широкую огласку, учитывая, что пытки над животным происходили на глазах у 6-летней дочери пары садистов.

Сообщается, что в 2021 году Лаврентьев был приговорен к 3,6 года лишения свободы. В колонии он изъявил желание мобилизоваться и пойти воевать против Украины, ведь за это, как правило, обещают помилование. Россиянин пропал без вести летом 2023 года, а на днях военкомат подтвердил его гибель.

"Пропал без вести летом, найден только сейчас. В январе-феврале то, что от него осталось за несколько месяцев непохороненным, привезут его матери в Северодвинск, в закрытом гробу", — сообщили в интернет-сообществе, которое посвящено убитому коту Кузе.

Артем Лаврентьев вместе со своей сожительницей Анной-Викторией Громович жили в одной комнате с матерью мужчины в коммуналке. Отношения между свекровью и невесткой не сложились, из-за чего Анна возненавидела кота и в течение полугода вместе с Артемом мучала животное, когда его хозяйка уходила. Кот стал запуганным и постоянно прятался под кроватью, но пожилая женщина не придавала этому значения.

Артем Лаврентьев и Анна-Виктория Громович

После пара вместе с 6-летней дочерью переехали в соседнюю комнату в той же коммуналке и похитили кота. Маме Артема они сказали, что животное убежало. В течение нескольких дней Артем и Анна зверски издевались над 14-летним Кузей: били разными предметами по всему телу и голове, вставляли отвертку в нос, ломали лапы, хвост, проламывали голову, вставляли палку с кляпом в пасть, прокалывали нос и уши степлером. Держали кота в металлическом ящике, от страха и травм животное ходило под себя.

Издевательства пара снимала на видео, а позже смонтированные ролики выкладывала в социальные сети. Чтобы заглушить вопли кота, живодеры включали громкую музыку. Через несколько дней пыток кот умер, его тело вынесли в подъезд и позвали мать Артема опознать любимого питомца, а после его закопали.

Зимой 2022 года Анну и Артема приговорили к лишению свободы: женщине дали 3,2 года колонии-поселения, а мужчине — 3, 6 колонии общего режима. Также их лишили родительских прав. На суде пара не раскаялась, а Артем заявил, что инициатором пыток была Анна. У женщины нашли психическое расстройство и алкогольную зависимость. В Северодвинске Кузе поставили памятник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин помиловал уже второго каннибала. Тот убил четверых человек, а также съел мясо одной из своих жервт.