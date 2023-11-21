Убивал и поедал подростков: в россии помиловали сатаниста, который воевал против Украины

Сейчас сатанист и каннибал живет обычной жизнью

В россии выпустили на свободу сатаниста-расчленителя Николая Оголобяка из Ярославля. 33-летний россиянин должен был сидеть за решеткой до 2030 года, но полгода отвоевал в Украине и получил помилование от путина.

Об этом сообщают росСМИ. Сейчас каннибал живет вместе с мамой в Ярославле.

Николай воевал в Украине в составе отряда "Шторм Z", но получил ранение. Вернулся домой 2 ноября с инвалидностью и был освобожден от дальнейшего отбывания наказания за минимум четыре убийства. По словам его отца, сейчас каннибал живет вместе с мамой в Ярославле, а о его прошлом стараются не вспоминать.

"Это правда. Он служил там полгода в "Шторм Z". Всё изменилось, и то, что там сейчас пишут, это всё чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет. Он после ранения — инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут", — рассказал отец Николая.

Известно, что в 2008 году Николай с прозвищем Граф вместе с друзьями-подростками создал секту. Ее члены проводили кровавые ритуалы, приносили в жертву собак и кошек, а также ели людей. Однажды сатанисты разрыли свежую могилу девушки, надругались над покойницей, а после расчленили ее. Летом 2008 года компания друзей совершила двойное убийство. Подростки напоили двух знакомых девушек, вывели их в лес на так называемую "ритуальную поляну", завели костер, а потом закололи подруг кинжалами и расчленили их тела. Но на этом они не остановились, часть останков сатанисты съели, а остатки тел закопали.

Секта действовала два года и только в 2010 суд вынес ее членам приговоры. Из-за того, что Николай Оголобяк был совершеннолетним в момент вынесения приговора, то получил самый большой срок — 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники секты получили по 10 лет колонии и давно вышли на свободу.

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