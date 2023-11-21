Вбивав і поїдав підлітків: у росії помилували сатаніста, який воював проти України

Зараз сатаніст і канібал живе звичайним життям

У росії випустили на волю сатаніста-розчленовувача Миколу Оголобяка з Ярославля. 33-річний росіянин мав сидіти за ґратами до 2030 року, але пів року відвоював в Україні та отримав помилування від путіна.

Про це повідомляють росЗМІ. Нині канібал живе разом із мамою в Ярославлі.

Микола воював в Україні у складі загону "Шторм Z", але отримав поранення. Повернувся додому 2 листопада з інвалідністю та був звільнений від подальшого відбування покарання за щонайменше чотири вбивства. За словами його батька, зараз канібал живе разом із мамою в Ярославлі, а про його минуле намагаються не згадувати.

"Це правда. Він служив там півроку в "Шторм Z". Все змінилося, і те, що там зараз пишуть, це все нісенітниця. Ні за якою Волгою він не гуляв, у чорному не ходить, горілку не п’є. Він після поранення — інвалід. Він ходить, але поранення було важке. Поки що ніким не працює, відновлюється. На "сво" його навряд чи знову візьмуть", - розповів отець Миколи.

Відомо, що у 2008 році Микола з прізвиськом Граф разом із друзями-підлітками створив секту. Її члени проводили криваві ритуали, приносили в жертву собак та кішок, а також їли людей. Якось сатаністи розрили свіжу могилу дівчини, поглумилися над покійницею, а потім розчленували її. Влітку 2008 року компанія друзів скоїла подвійне вбивство. Підлітки напоїли двох знайомих дівчат, вивели їх у ліс на так звану "ритуальну галявину", розпалили багаття, а потім закололи подруг кинджалами та розчленували їхні тіла. Але на цьому вони не зупинилися, частину останків сатаністи з’їли, а рештки тіл закопали.

Секта діяла два роки й лише у 2010 році суд виніс її членам вироки. Через те, що Микола Оголобяк був повнолітнім у момент ухвалення вироку, то отримав найбільший термін — 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Інші учасники секти отримали по 10 років колонії та давно вийшли на волю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії "вагнерівець" отримав помилування після вбивства 9-річного хлопчика. Найманець називає себе доброю людиною.