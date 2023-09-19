"Я добра людина": у росії "вагнерівця" помилували після вбивства 9-річного хлопчика

Провину терорист визнав лише частково

В росії зеки-найманці, яких ПВК "Вагнера" вербувала на війну, продовжують повертатися додому помилуваними. Одним із таких терористів є іван каримов — убивця, який забрав життя другокласника.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Місцеві не розуміють, як таке можливо.

Передісторія: резонансне вбивство сталося 2018 року, коли нинішньому терористу було 16 років. У селі Лопатіно, де він мешкав, злочинець напав на 9-річного хлопчика. Він завів його в ліс нібито через те, що той розповсюджував неприємні відомості про нього: говорив про те, що Іван вживає наркотики, і жорстоко побив. Бив дитину він настільки жорстоко і сильно, що на ньому буквально не залишилося живого місця — ховали другокласника у закритій труні.

Після холоднокровного побиття дитини 16-річний підліток просто залишив її вмирати у безлюдній місцевості. Хлопчик намагався виповзти з лісу, але його життєвих сил вистачило лише на 10 метрів. Але на цьому цинізм убивці не закінчився, коли все село шукало його, той і сам зголосився на пошуки. Він, до речі, і привів усіх до місця вбивства. Пізніше каримов сам дав свідчення, написав явку з повинною, але вину свою визнав лише частково.

Пізніше розкрився ще один злочин, скоєний каримовим за півроку до вбивства дитини. Як виявилося, він у стані сп’яніння підійшов до будинку якихось знайомих і побив жінку настільки, що вона померла від черепно-мозкової травми.

"Можна уявити, що там із психікою. У свої 16 років він до смерті побив двох людей", — пишуть журналісти.

Злочинцю призначили 8 років колонії, але строк так і не відсидів. Дізнавшись про набір у ПВК "Вагнер", зголосився піти добровольцем. Своїм минулим у лавах найманців Іван дуже пишається. Його сторінка у "Вконтакті" рясніє символікою ПВК, фотографіями у військовій формі. Поруч із фото статус-зізнання: "Не люблю лож" (орфографія збережена. — Прим. ред.).

Зазначається, що у родині каримових усі z-патріоти. Старший брат івана пішов на "СВО" по частковій мобілізації. Батьки колишнього сидільця підтримали бажання сина вступити до ПВК.

- Мені батько сказав: "Поважаю. Молодець. Мій син виріс чоловіком".

Сам він заявляє, що пішов воювати проти України нібито не за грішми та помилуванням. У селі про повернення вагнерівця із двома вироками за вбивство вже знають усі. Кажуть, що поки що Іван не гуляє і "не бешкетує". Сам колишній засуджений запевняє боятися його не потрібно.

"Я можу вийти один у село, пройти його все, і ніхто навіть не подивиться на мене з косим поглядом. А боятися мене не треба. Я добра людина. Я завжди будь-якій бабусі, будь-якому дідові допоможу. Навіть якщо я його знати не буду. От бабуся йтиме з пакетами, і я їй допоможу, — розповідає каримов. — Я не жорстока людина. Не п’ю і не вживаю наркотики. Досі займаюся спортом сам для себе".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії помилуваний зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і знову вбив людину.