"Я добрый человек": в россии "вагнеровца" помиловали после убийства 9-летнего мальчика

Вину террорист признал только частично

В россии зэки-наемники, которых ЧВК "Вагнера" вербовала на войну, продолжают возвращаться домой помилованными. Одним из таких террористов является иван карымов — убийца, забравший жизнь второоклассника.

Об этом сообщают российские СМИ. Местные не понимают как такое возможно.

Предыстория: резонансное убийство произошло в 2018 году, когда нынешнему террористу было 16 лет. В селе Лопатино, где он проживал, преступник напал на 9-летнего мальчика. Он завел его в лес якобы из-за того, что тот распространял неприятные сведения о нем: говорил о том, что Иван употребляет наркотики, и жестоко избил. Избивал ребёнка он настолько жестоко и сильно, что на нем буквально не осталось живого места — хоронили второклассника в закрытом гробу.

После хладнокровного избиения ребёнка 16-летний подросток просто оставил его умирать в безлюдной местности. Мальчик пытался выползни из леса, но его жизненных сил хватило лишь на 10 метров. Но на этом цинизм убийцы не закончился, когда вся деревня искала его, тот и сам вызвался на поиски. Он, к слову, и привел всех к месту убийства. Позже карымов сам дал признательные показания, написал явку с повинной, но вину свою признал лишь частично.

Позже вскрылось еще одно преступление, совершенное Карымовым за полгода до убийства ребёнка. Как оказалось, он в состоянии опьянения подошел к дому каких-то знакомых и избил женщину до такой степени, что она умерла от черепно-мозговой травмы.

"Можно представить, что там с психикой. В свои 16 лет он до смерти избил двух человек", — пишут журналисты.

Преступнику назначили 8 лет колонии, но срок он так и не отсидел. Узнав о наборе в ЧВК "Вагнер", вызвался добровольцем. Своим прошлым в рядах наемников Иван очень гордится. Его страница во "Вконтакте" пестрит символикой ЧВК, фотографиями в военной форме. Рядом с фото статус-признание: "Не люблю лож" (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Отмечается, что в семье карымовых все z-патриоты. Старший брат ивана ушел на "СВО" по частичной мобилизации. Родители бывшего сидельца поддержали желание сына вступить в ЧВК.

— Мне отец сказал: "Уважаю. Молодец. Мой сын вырос мужчиной".

Сам он заявляет, что пошел воевать против Украины якобы не за деньгами и помилованием. В деревне о возвращении вагнеровца с двумя приговорами за убийство уже знают все. Говорят, что пока Иван не гуляет и "не шалит". Сам бывший осужденный уверяет — бояться его не нужно.

"Я могу выйти один в деревню, пройти ее всю, и никто даже не посмотрит на меня с косым взглядом. А бояться меня не надо. Я добрый человек. Я всегда любой бабушке, любому деду помогу. Даже если я его знать не буду. Вот бабушка будет с пакетами идти, и я ей помогу, — рассказывает Карымов. — Я не жестокий человек. Не пью и не употребляю наркотики. До сих пор занимаюсь спортом сам для себя".

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии помилованный зэк-"вагнеровец" вернулся с фронта и опять убил человека.