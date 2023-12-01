Закатував кота до смерті: в Україні ліквідовано відомого російського живодера

Росіянин на суді не покаявся у скоєному злочині

росія посилає воювати в Україну не тільки канібалів, а й живодерів. Стало відомо, що на фронті було ліквідовано Артема Лаврентьєва, який разом зі співмешканкою замучив до смерті кота своєї матері.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У росії цей злочин набув широкого розголосу, враховуючи, що тортури над твариною відбувалися на очах у 6-річної дочки пари садистів.

Повідомляється, що у 2021 році Лаврентьєв був засуджений до 3,6 року позбавлення волі. У колонії він виявив бажання мобілізуватися та піти воювати проти України, адже за це, як правило, обіцяють помилування. Росіянин пропав безвісти влітку 2023 року, а днями військкомат підтвердив його загибель.

"Пропав безвісти влітку, знайдений тільки зараз. У січні-лютому те, що від нього залишилося за кілька місяців непохованим, привезуть його матері до Сєвєродвінська, у закритій труні", — повідомили в інтернет-спільноті, яка присвячена вбитому коту Кузі.

Артем Лаврентьєв разом зі своєю співмешканкою Анною-Вікторією Громович жили в одній кімнаті з матір’ю чоловіка в комуналці. Відносини між свекрухою та невісткою не склалися, через що Ганна зненавиділа кота і протягом пів року разом з Артемом мучила тварину, коли його господиня йшла. Кіт став заляканим і постійно ховався під ліжком, але жінка похилого віку не надавала цьому значення.

Артем Лаврентьєв та Анна-Вікторія Громович

Після пара разом із 6-річною донькою переїхали до сусідньої кімнати у тій самій комуналці та викрали кота. Мамі Артема вони сказали, що тварина втекла. Протягом кількох днів Артем і Ганна по-звірячому знущалися з 14-річного Кузі: били різними предметами по всьому тілу та голові, вставляли викрутку в ніс, ламали лапи, хвіст, проламували голову, вставляли палицю з кляпом у пащу, проколювали ніс і вуха степлером. Тримали кота в металевому ящику, від страху та травм тварина ходила під себе.

Знущання пара знімала на відео, а пізніше змонтовані ролики викладала у соціальні мережі. Щоб заглушити крики кота, живодери включали гучну музику. Через кілька днів катувань кіт помер, його тіло винесли в під’їзд і покликали мати Артема впізнати улюбленого вихованця, а потім його закопали.

Взимку 2022 Анну та Артема засудили до позбавлення волі: жінці дали 3,2 року колонії-поселення, а чоловікові — 3,6 року колонії загального режиму. Також їх позбавили батьківських прав. На суді пара не покаялася, а Артем заявив, що ініціатором тортур була Ганна. У жінки знайшли психічний розлад та алкогольну залежність. У Сєвєродвінську Кузі поставили пам’ятник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін помилував вже другого канібала. Той убив чотирьох людей, а також з’їв м’ясо однієї зі своїх жертв.