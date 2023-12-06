"Зеленському краще накласти на себе руки": останнє повідомлення Киви перед смертю насмішило мережу

Колишній нардеп заявляв, що той, хто програв, має взяти на себе сміливість і піти з життя.

За кілька годин до смерті Ілля Кива в Telegram-каналі міркував про ліквідацію Володимира Зеленського. За його словами, український президент не вірить нібито у гарантії безпеки від інших країн та боїться, що кремль може ліквідувати його.

На такі міркування Іллю Ківу наштовхнули проблеми США із виділенням 61 млрд доларів допомоги для України. Але за підсумком було виявлено бездиханне тіло Киви, а не Зеленського.

Так, колишній нардеп із посиланням на нібито джерела з ОП заявив, що країни-союзники дали Володимиру Зеленському та його родині гарантії безпеки, але він у них не вірить, хоча "план евакуації давно готовий та відпрацьований". За словами Киви, український президент переживає про те, що після перемоги Трампа на виборах у США його можуть видати росії або просто ліквідувати.

"Тому у Зеленського єдина можливість — це втекти до Англії, але й звідти видають, коли це вигідно Короні або помирають, коли це потрібно Кремлю, прикладів маса. В Україні, після сьогоднішнього провалу в Американському конгресі з виділенням фінансової допомоги, розпочнеться зворотний відлік усунення Зеленського від влади, а 100% гарантій безпеки він так і не отримав. на цьому етапі прийняти його з сім’єю і гарантувати збереження життя готові багато країн, але бути впевненим, що їх потім не видадуть — неможливо", — написав Ілля Кива.

Колишній член ОПЗЖ заявив, що Володимиру Зеленському "краще зараз покінчити життя самогубством". Мовляв, як і роблять ті, хто програв, щоб "забрати проблеми із собою та закрити питання". Але, за словами Киви, український президент нібито "надто боягузливий і самозакоханий", щоб піти на такий крок.

Автор Telegram-каналу "Не Олексій" український політтехнолог Олександр Нойнець новину про загибель Іллі Киви назвав "найкращим подарунком на день ЗСУ".

"Саме такий, яким мають бути подарунки. Невеликий, але дуже приємний, несподіваний і видно, що зроблено з увагою до деталей", — пише автор каналу.

У мережі також не приховують радості від цієї новини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за ліквідацією Іллі Киви може стояти СБУ. У відомстві повідомили подробиці.