В сети показали первые кадры с места убийства Кивы: подробности о ликвидации предателя Украины

Правоохранители подозревают сожительницу экс-нардепа

В сети появились первые кадры с места убийства бывшего нардепа Ильи Кивы. Отель "Величъ Country Club", где было обнаружено тело, отменил все брони и не заселяет клиентов.

Видео публикует российский Telegram-канал SHOT. На место продолжают прибывать правоохранители, место преступления тщательно исследуется.

Следователи и криминалисты обследуют территорию отеля, пытаются найти в снегу гильзы от пистолета, из которого застрелили предателя Украины, и, если повезет, само оружие. По результатам осмотра будут назначены экспертизы. Также следователи изымают все записи с близлежащих камер видеонаблюдения, изучают информацию о постояльцах и проверяют все автомобили, которые выезжали с территории отельного комплекса после 15:00 (примерное время убийства).

Администрация отеля рассказала, что охрана не пропускает клиентов, людям отменяют брони, которые уже были оплачены. Объясняют это "технической ошибкой" и "большим заездом", якобы, нет свободных номеров. Вход на территорию осуществляется только по специальным пропускам.

"Заселения на сегодня не будет в связи с происшествием", — говорят сотрудники отеля.

Известно, что Илья Кива был найден сотрудницей отеля на снегу возле коттеджа, куда переехал жить 2,5 месяца назад. По предварительной информации следователей, он был ранен в парке, а после побрел в сторону отеля. Пуля прошла по касательной, поэтому какое-то время политик был ещё жив. Тело Кивы пролежал на морозе не меньше часа с момента убийства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала Mash, за Кивой следили как минимум три последние недели, о чем он сам неоднократно заявлял. За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. По данным росСМИ, Илья Кива жил не один, а с дамой. Экс-депутат регулярно выходил на прогулки в парк по одному и тому же маршруту, но сегодня не вернулся.

Также росСМИ утверждают, что якобы в Киву стреляли дважды — сначала в грудь, а потом в голову. Первый выстрел не был смертельным, а вот вторым его добили.

"Убийство было совершено в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Поэтому тело экс-депутата Верховной рады Украины обнаружили только через час", — утверждают следователи.

Сейчас они допрашивают сожительницу мертвого предателя, но личность ее не раскрывают. Вместе с тем женщина тоже под подозрением — она могла навести киллера на след, но это пока не подтверждено.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за ликвидацией Ильи Кивы стоит СБУ. В ведомстве раскрыли подробности дела.