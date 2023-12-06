Смерть Кивы официально подтвердили в России: новые подробности ликвидации предателя

На месте работают криминалисты

В России подтвердили смерть бывшего украинского нардепа-изменника Ильи Кивы. По данному факту в РФ возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство") УК РФ.

Об этом сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий, пишут российские СМИ. По ее словам, к расследованию привлечены "наиболее опытные следователи и криминалисты".

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной рады Украины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ)", — сказала Врадий.

Она также сообщила, что в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа "неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия". По ее словам, от полученных ранений Кива скончался на месте.

Напомним, как сообщили "Телеграфу" собственные источники, за смертью Кивы стоит Служба безопасности Украины. Предварительно отмечается, что его ликвидировали из стрелкового оружия.