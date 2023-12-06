Смерть Киви офіційно підтвердили в Росії: нові подробиці ліквідації зрадника

На місці працюють криміналісти

У Росії підтвердили смерть колишнього українського нардепа-зрадника Іллі Киви. За цим фактом у РФ порушено кримінальну справу за статтею 105 ("Убивство") КК РФ.

Про це повідомила представник обласного управління Слідчого комітету Росії Ольга Врадій, пишуть російські ЗМІ. За її словами, до розслідування залучено "найдосвідченіших слідчих і криміналістів".

"Порушено кримінальну справу за фактом вбивства в Одинцовському міському окрузі ексдепутата Верховної Ради України. Слідчими органами ДСУ СК Росії по Московській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства чоловіка (ст. 105 КК РФ)", — сказала Врадій.

Вона також повідомила, що в котеджному селищі в селі Супонєво Одинцовського міського округу "невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї". За її словами, від отриманих поранень Ківа помер на місці.

Нагадаємо, як повідомили "Телеграфу" власні джерела, за смертю Киви стоїть Служба безпеки України. Попередньо зазначається, що його ліквідували зі стрілецької зброї.