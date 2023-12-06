У мережі показали перші кадри з місця вбивства Киви: подробиці про ліквідацію зрадника України

Правоохоронці підозрюють співмешканку екснардепа

У мережі з’явилися перші кадри з місця вбивства колишнього нардепа Іллі Киви. Готель "Велич’ Country Club", де було виявлено тіло, скасував усі броні та не заселяє клієнтів.

Відео публікує російський Telegram-канал SHOT. На місце продовжують прибувати правоохоронці, місце злочину ретельно досліджується.

Слідчі та криміналісти обстежують територію готелю, намагаються знайти у снігу гільзи від пістолета, з якого застрелили зрадника України, і, якщо пощастить, саму зброю. За результатами огляду буде призначено експертизу. Також слідчі вилучають усі записи з прилеглих камер відеоспостереження, вивчають інформацію про постояльців та перевіряють усі автомобілі, які виїжджали з території готельного комплексу після 15:00 (приблизний час убивства).

Адміністрація готелю розповіла, що охорона не пропускає клієнтів, людям скасовують броні, які вже були сплачені. Пояснюють це "технічною помилкою" та "великим заїздом", нібито немає вільних номерів. Вхід на територію здійснюється лише за спеціальними перепустками.

"Заселення на сьогодні не буде у зв’язку із подією", — кажуть співробітники готелю.

Відомо, що Іллю Киву було знайдено співробітницею готелю на снігу біля котеджу, куди він переїхав жити 2,5 місяці тому. За попередньою інформацією слідчих, він був поранений у парку, а потім поплутав у бік готелю. Куля пройшла по дотичній, тому якийсь час політик був ще живий. Тіло Ківи пролежало на морозі не менш як годину з моменту вбивства.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.

За інформацією Telegram-каналу Mash, за Кивою стежили щонайменше три останні тижні, про що він сам неодноразово заявляв. За цей час кілеру вдалося добре вивчити звички колишнього українського політика. За даними росЗМІ, Ілля Кива жив не один, а з жінкою. Ексдепутат регулярно виходив на прогулянки до парку одним і тим же маршрутом, але сьогодні не повернувся.

Також росЗМІ стверджують, що у Киву стріляли двічі — спочатку в груди, а потім у голову. Перший постріл не був смертельним, а ось другим його добили.

"Вбивство було скоєно у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу "Велич’ Country Club" у селі Супонєво. Тому тіло ексдепутата Верховної Ради України виявили лише за годину", — стверджують слідчі.

Наразі вони допитують співмешканку мертвого зрадника, але особистість її не розкривають. Водночас жінка теж під підозрою — вона могла навести кілера на слід, але це поки що не підтверджено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за ліквідацією Іллі Киви стоїть СБУ. У відомстві розкрили подробиці справи.