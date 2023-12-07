Ликвидация Кивы: в ГУР дали совет предателям Украины

Представитель украинской разведки пояснил, почему в сети так мало кадров с места ликвидации Кивы

Украинская разведка подтвердила ликвидацию скандального экс-депутата Ильи Кивы. В ГУР также обратились ко всем предателям родины и дали важный совет.

Им рекомендовали сдаться украинскому правосудию для их же безопасности. Заявление по этому поводу сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 7 декабря.

"Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы — ред.). И заметить, обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам — наиболее безопасным путем для вас является сдача группе украинского правосудия. Тем более, когда есть уже приговор", — сказал Юсов.

И это, по его словам, будет действительно гарантировать предателям соблюдение их прав, безопасности, регулярного питания. В отличие от опасного нахождения на территории государства-агрессора.

"А относительно справедливого наказания — безусловно, оно догонит каждого преступника", — отметил представитель ГУР.

Представитель украинской разведки пояснил, почему в сети так мало кадров с места ликвидации Кивы. По словам Юсова, для российских пропагандистов этот инцидент достаточно болезненный и чувствительный.

"Илья Кива был одним из лиц рашистской пропаганды в последнее время. И, конечно, эта история для российских пропагандистов, ее чрезмерная популяризация особенно болезненна и чувствительна. Поэтому, возможно, мы и видим такие результаты", — добавил он.

Напомним, что 6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что беглого нардепа-предателя Илью Киву нашли мертвым. Его тело обнаружили в Московской области в Одинцовском районе.

Сообщалось, что ликвидация Кивы была спецоперацией СБУ. Экс-нардеп был убит с помощью стрелкового оружия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в сети показали первые кадры с места убийства Кивы.