Уничтожено безвозвратно: хакеры ГУР "положили" российскую налоговую службу

Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями была буквально парализована

Минобороны Украины совместно с военной разведкой совершили успешную кибератаку на налоговую систему РФ. В результате все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщили на странице ГУР МО. Отмечается, что в ходе операции разведчикам удалось проникнуть в один из ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), который был под надежной защитой, а далее в больше чем 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

"Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ. В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ — уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)", — говорится в сообщении.

В результате проведенной операции связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями была буквально парализована. То же самое произошло и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период. Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины", — сказали в разведке.

На протяжении четырех дней россияне усердно пытаются возобновить работу налоговой. Однако специалисты уверены, что сделать это не выйдет еще не менее, чем месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме невозможна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские и китайские хакеры в декабре 2023 года проникли на сверхопасный ядерный объект в Великобритании. Некоторое время информацию о происшествии не разглашали.