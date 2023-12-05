Хакеры РФ и Китая проникли на сверхопасный ядерный объект в Великобритании

Хакеры могли получить доступ к сведениям высокой степени секретности

Российские и китайские хакеры смогли создать программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании. Речь идет о комплексе Селлафилд (Sellafield).

Персонал предприятия некоторое время скрывал чрезвычайное происшествие. Подробности сообщаются в статье издания The Guardian.

В статье говорится, что журналисты издания провели расследование, которое назвали Nuclear Leaks. Темой расследования стал кибервзлом и токсичные отношения на рабочем месте.

Выяснилось, что взлом атомного комплекса Селлафилд произошел в 2015 году. Сотрудники заметили, что на компьютеры проникло вредоносное программное обеспечение. Была обнаружена программа, которая могла шпионить или наносить вред всей системе

Как пишет The Guardian, за взломом могут стоять кибергруппы из России и Китая. По предварительным оценкам, они могли получить доступ к данным по радиоактивным отходам, мониторингу радиационного состояния и противопожарной безопасности. Есть опасения, что хакерам удалось добраться до "самых высоких эшелонов конфиденциальных материалов на сайте".

Расследование показало, что персонал знал о чрезвычайном происшествии, но скрывал его. Кроме того, информация с объекта не была предметом мониторинга национального регулятора. Как результат, масштаб утраченных данных оценить трудно.

Власти Великобритании прокомментировали расследование The Guardian, заявив, что не располагает информацией, подтверждающей версию журналистов о взломе систем Селлафилда хакерами, связанными с иностранными государствами. В пресс-службе британского правительства отметили, что журналисты не предоставили властям информацию, необходимую для проведения соответствующего расследования.

"Наши системы мониторинга очень надежны, и мы с высокой степенью уверенности можем говорить, что в нашей системе нет вредоносных программ, подобных описанным", — подчеркнула пресс-служба правительства.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Через нее станция получала питание от украинской энергосистемы. Возникла угроза радиационной безопасности, но усилиями украинских специалистов ее удалось предотвратить.