Китайская атомная подлодка запуталась в цепях: экипаж погиб — СМИ

На то, чтобы поднять подлодку, ушло 6 часов

В Желтом море из-за аварии с китайской атомной подводной лодкой могли погибнуть 55 членов экипажа, среди которых более 20 офицеров.

Как информирует Daily Mail, в секретном отчете разведки Великобритании гибель произошла вследствие отказа кислородных систем, из-за чего экипаж отравился или задохнулся.

Отмечается, что инцидент произошел 21 августа около 8:12 по местному времени у берегов провинции Шаньдун.

"Инцидент произошел в 08.12 по местному времени, в результате чего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, 17 матросов. В число погибших входит капитан полковник Сюэ Юн-Пэн", — говорится в отчете.

Там говорится, что скорее всего субмарина запуталась в цепях якорной ловушки для подводных лодок, которая была установлена Китаем специально для ловли субмарин США и их союзников. Однако по иронии в нее попало китайское же судно.

Предварительно повреждения привели к выходу из строя кислородных систем, а само судно смогли поднять на поверхность лишь спустя шесть часов.

Китай за международной помощью вследствие инцидента не обращался и отрицает то, что такое происшествие имело место. Также сообщений об аварии не появлялось и в тайваньских источниках.

Скорее всего, речь идет о подлодке типа 093, которые появились на вооружении Китая 15 лет назад. Они считаются одними из самых новых на вооружении страны.

Как сообщалось ранее, министр обороны Китая Ли Шанфу в сентябре посетил россию с визитом, а затем бесследно исчез. Разведка США считает, что он был задержан и лишен должности.