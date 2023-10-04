Китайський атомний підводний човен заплутався в ланцюгах: екіпаж загинув — ЗМІ

На те, щоб підняти підводний човен, пішло 6 годин

У Жовтому морі через аварію з китайським атомним підводним човном могли загинути 55 членів екіпажу, серед яких понад 20 офіцерів.

Як повідомляє Daily Mail, у секретному звіті розвідки Великої Британії загибель сталася внаслідок відмови кисневих систем, через що екіпаж отруївся або задихнувся.

Зазначається, що інцидент стався 21 серпня близько 8.12 за місцевим часом біля берегів провінції Шаньдун.

"Інцидент стався о 08.12 за місцевим часом, внаслідок чого загинули 55 членів екіпажу: 22 офіцери, 7 курсантів, 9 старшин, 17 матросів. До числа загиблих входить капітан полковник Сюе Юн-Пен", — йдеться у звіті.

Там йдеться, що швидше за все субмарина заплуталася в ланцюгах якірної пастки для підводних човнів, яка була встановлена Китаєм спеціально для лову субмарин США та їхніх союзників. Однак за іронією до неї потрапило китайське судно.

Попередньо пошкодження призвели до виходу з ладу кисневих систем, а саме судно змогли підняти на поверхню лише через шість годин.

Китай по міжнародну допомогу внаслідок інциденту не звертався і заперечує те, що така подія мала місце. Також повідомлень про аварію не з’являлося і в тайванських джерелах.

Швидше за все, йдеться про підводний човен типу 093, який з’явився на озброєнні Китаю 15 років тому. Вони вважаються одними з найновіших на озброєнні країни.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Китаю Лі Шанфу у вересні відвідав росію з візитом, а потім безвісти зник. Розвідка США вважає, що його було затримано та позбавлено посади.