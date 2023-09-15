Міністр оборони Китаю зник після візиту до росії: у розвідці США озвучили версію

Міністр не з’являвся на публіці більше двох тижнів та скасував усі зустрічі

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зник після візиту до росії. Розвідка США вважає, що його було затримано та позбавлено посади.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Востаннє китайського міністра оборони бачили 29 серпня.

Відомо, що 15 серпня Лі Шанфу відвідував росію, де зустрівся з президентом росії володимиром путіним. Після цього за два дні він відвідав Білорусь, де провів переговори з олександром лукашенком. Останній публічний вихід міністра відбувся 29 серпня: він виступав на безпековому форумі за участю африканських країн.

Минулого тижня Лі Шанфу запланувала зустріч з представниками міноборони В’єтнаму, яку скасували. У міністерстві оборони Китаю послалися на поганий стан здоров’я міністра. Влада Китаю поки ніяк не коментує підозри США про те, що Лі Шанфу затримали та зняли з посади.

За інформацією Reuters, міністра справді затримано, а причиною цього стали корупції у закупівлях військової техніки. Про це говорять 10 джерел видання, знайомих із ситуацією. Однак подробиці поки що не розголошуються. Разом із Лі Шанфу під слідством перебувають ще вісім високопосадовців відділу закупівель китайської армії, яким той керував з 2017 по 2022 рік. А The Wall Street Journal процитувала людину, близьку до процесу прийняття рішень у Пекіні, яка повідомила, що минулого тижня міністра відвезли на допит.

Нагадаємо, що в росії нещодавно обговорювали зникнення "генерала Армагеддона" сергія суровікіна. Після заколоту "вагнерівців" він перестав з’являтися на людях і з’явилися чутки, що його затримали та допитують. І лише через кілька місяців його вперше помітили на волі. Також у мережі переживали через зникнення прессекретаря путіна дмитра пєскова, який не з’являвся на публіці майже три тижні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що співачка з Китаю потрапила до скандалу. Вона відвідала окупований Маріуполь та заспівала "Катюшу" у зруйнованому Драмтеатрі. Але на цьому вона не зупинилася і в ефірі російського телеканалу висловилася про "нацистів в Україні", які нібито "вбивають дітей Донбасу".