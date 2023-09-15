Министр обороны Китая пропал после визита в россии: в разведке США озвучили версию

Министр не появлялся на публике больше двух недель и отменил все встречи

Министр обороны Китая Ли Шанфу пропал после визита в россию. Разведка США считает, что он был задержан и лишен должности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Последний раз китайского министра обороны видели 29 августа.

Известно, что 15 августа Ли Шанфу посещал россию, где встретился с президентом россии владимиром путиным. После этого через два дня он посетил Беларусь, где провел переговоры с александром лукашенко. Последний публичный выход министра состоялся 29 августа: он выступал на форуме безопасности с участием африканских стран.

На прошлой неделе у Ли Шанфу была запланирована встреча с представителями минобороны Вьетнама, которую отменили. В министерстве обороны Китая сослались на плохое "состояние здоровья" министра. Власти Китая пока никак не комментируют подозрения США о том, что Ли Шанфу задержали и сняли с должности.

По информации Reuters, министр действительно задержан, а причиной этому стали коррупции в закупках военной техники. Об этом говорят 10 истчоников издания, знакомых с ситуацией. Однако подробности пока не разглашаются. Вместе с Ли Шанфу под следствием находятся еще восемь высокопоставленных чиновников отдела закупок китайской армии, которым тот руководил с 2017 по 2022 год. А The Wall Street Journal процитировала человека, близкого к процессу принятиям решений в Пекине, который сообщил, что на прошлой неделе министра увезли на допрос.

Напомним, что в россии недавно обсуждали пропажу "генерала Армагеддона" сергея суровикина. После мятежа "вагнеровцев" он перестал появляться на людях и появились слухи, что его задержали и допрашивают. И лишь спустя несколько месяцев его впервые заметили на свободе. Также в сети переживали из-за пропажи пресс-секретаря путина дмитрия пескова, который не появлялся на публике почти три недели.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что певица из Китая попала в скандал. Она посетила оккупированный Мариуполь и спела "Катюшу" в разрушенном Драмтеатре. Но на этом она не остановилась и в эфире российского телеканала высказалась о "нацистах в Украине", которые якобы "убивают детей Донбасса".