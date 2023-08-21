Пропал или в отпуске? в россии обсуждают исчезновение пескова после громкого интервью

Некоторые источники обещают, что дмитрий песков вернется на работу в ближайшие дни

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков не появлялся на публике почти три недели. Его исчезновение из медиапространства активно обсуждают в сети, как в свое время обсуждали "пропажу" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В российских Telegram-каналах отмечают, что дмитиря пескова не видно с начала августа после его скандального комментария для The New York Times. Однако некоторые источники утверждают, что пресс-секретарь путина просто в отпуске.

Так, крайний раз дмитрий песков давал брифинг 4 августа, а через два дня The New York Times выпустил публикацию, в которой пресс-секретарь путина нелестно отозвался о президентских выборах в россии. Он заявил, что путин однозначно будет избран вновь, а сам процесс голосования граждан назвал "дорогостоящей бюрократией".

"Наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия. путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов", — цитирует его слова иностранное издание.

В этот же день, 6 августа, в российских СМИ появился комментарий дмитрия пескова на этот счет, в котором он заявил, что американский журналист не так понял и, соответственно, не так передал его слова. Но после выхода этого материала дмитрий песков больше не появлялся на публике и не общался с журналистами.

"Был вопрос с его (журналиста — ред.) стороны про выборы и про то, кто будет избираться. Ответ был следующим: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что, если путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет. Но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своём Послании. Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот, о чём шла речь. А [опубликованная цитата] — это, конечно, неправильная передача", — сказал он росСМИ.

Российская журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что дмитрий песков никуда не исчезал, а просто отдыхает. По ее словам, он пообещал вернуться к рабочим обязанностям уже 23 августа.

"Спокойнее. песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня", — написала она.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне запустили фейк о "гибели" Кирилла Буданова, который после этой новости длительное время не появлялся на публике. Однако спустя несколько недель глава ГУР МО Украины лично развенчал фейк российских пропагандистов.