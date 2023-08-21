Пропав чи у відпустці? в росії обговорюють зникнення пєскова після гучного інтерв’ю

Деякі джерела обіцяють, що дмитро пєсков повернеться на роботу найближчими днями.

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков не з’являвся на публіці майже три тижні. Його зникнення з медіапростору активно обговорюють у мережі, як свого часу обговорювали "зникнення" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У російських Telegram-каналах зазначають, що дмитра пєскова не видно з початку серпня після його скандального коментаря для The New York Times. Однак деякі джерела стверджують, що прес-секретар путіна просто у відпустці.

Так, останній раз дмитро пєсков давав брифінг 4 серпня, а через два дні The New York Times випустив публікацію, в якій прес-секретар путіна невтішно відгукнувся про президентські вибори в росії. Він заявив, що путін однозначно буде обраний знову, а сам процес голосування громадян назвав "дорогою бюрократією".

"Наші президентські вибори — це не справжня демократія, а дорога бюрократія. путін буде переобраний наступного року з більш ніж 90% голосів", — цитує його слова іноземне видання.

Цього ж дня, 6 серпня, у російських ЗМІ з’явився коментар Дмитра Пєскова з цього приводу, в якому він заявив, що американський журналіст не так зрозумів і, відповідно, не так передав його слова. Але після виходу цього матеріалу дмитро пєсков більше не з’являвся на публіці і не спілкувався з журналістами.

"Було питання з його (журналіста — ред.) сторони про вибори і про те, хто обиратиметься. Відповідь була такою: рівень консолідації суспільства навколо президента абсолютно безпрецедентний і вже зараз можна з упевненістю сказати, що якщо путін висуватиметься, він буде переобраний з величезною перевагою, жодних сумнівів немає, але вибори є демократією, сам президент про це говорив у своєму Посланні. Хоча, з іншого боку, вони коштують великих грошей, ясно заздалегідь, що путін буде переобраний з величезною перевагою. мова. А [опублікована цитата] — це, звичайно, неправильна передача", — сказав він росЗМІ.

Російська журналістка Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі заявила, що дмитро пєсков нікуди не зникав, а просто відпочиває. За її словами, він пообіцяв повернутись до робочих обов’язків вже 23 серпня.

"Спокійніше. пєсков у відпустці. Сказав, що повернеться за 2 дні", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни запустили фейк про "загибель" Кирила Буданова, який після цієї новини довго не з’являвся на публіці. Однак за кілька тижнів глава ГУР МО України особисто розвінчав фейк російських пропагандистів.