Была угроза радиационной безопасности: на ЗАЭС произошло серьезное происшествие

Наибольшая угроза безопасности существует на 4-м энергоблоке

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Через нее станция получала питание от украинской энергосистемы. Возникла угроза радиационной безопасности, но усилиями украинских специалистов ее удалось предотвратить.

"В 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ.В связи с полным блекаутом ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", — сообщили в "Энергоатоме".

По словам энергетиков, наибольшая угроза безопасности в таком положении существует на 4-м энергоблоке. Оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

"Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", — пояснили в "Энергоатоме".

По информации компании, 2 декабря в 7 часов утра усилиями украинских специалистов была восстановлена связь с украинской энергосистемой. Возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", — предупредили энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский дал прогноз, что будет, если россияне устроят теракт на ЗАЭС. По его мнению, даже в случае наихудшего сценария, апокалипсиса не произойдет.