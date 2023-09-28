"Не способны!": Greenpeace сделал громкое заявление о безопасности на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне нестабильна

Международные регулирующие органы не в силах контролировать безопасность на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как результат, растет риск "нормализации" опасного ядерного кризиса на станции.

Об этом свидетельствует отчет организации Greenpeace. Этот документ организация отправила западным правительствам в четверг, 28 сентября.

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая его фактическое влияние на события на местах", — отмечают специалисты по атомной энергии из "Гринпис" Шон Берни и Ян Ванде Путте.

В Greenpeace сделали вывод, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на Запорожской АЭС. На данный момент их только четверо. При этом оккупанты существенно ограничили им доступ в часть предприятия.

В отчете утверждается, что МАГАТЭ "неспособно выполнить требования своего мандата". И отмечается, что Агентство не готово признать это публично. Поэтому зафиксированные наблюдателями из МАГАТЭ нарушения принципов безопасности со стороны россиян на станции не разоблачаются.

Ранее "Телеграф" сообщил, что МАГАТЭ подтвердила заминирование Запорожской АЭС.