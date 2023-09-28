"Не здатні!": Greenpeace зробив гучну заяву про безпеку на ЗАЕС

Ситуація з безпекою на ЗАЕС вкрай нестабільна

Міжнародні регулюючі органи не в змозі контролювати безпеку на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як наслідок, зростає ризик "нормалізації" небезпечної ядерної кризи на станції.

Про це свідчить звіт організації Greenpeace. Цей документ організація надіслала західним урядам у четвер, 28 вересня.

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", — зазначають фахівці з атомної енергії з "Грінпіс" Шон Берні та Ян Ванде Путте.

У Greenpeace зробили висновок, що в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) мало інспекторів на Запорізькій АЕС. На даний момент їх лише четверо. При цьому окупанти суттєво обмежили їм доступ до частини підприємства.

У звіті стверджується, що МАГАТЕ "неспроможне виконати вимоги свого мандата". І наголошується, що Агентство не готове визнати це публічно. Тому зафіксовані спостерігачами із МАГАТЕ порушення принципів безпеки з боку росіян на станції не викриваються.

Раніше "Телеграф" повідомив, що МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС.