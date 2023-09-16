росія використовує МАГАТЕ як димову завісу: що зараз відбувається на ЗАЕС

Нещодавно повністю вийшла з ладу очисна система продувної води парогенераторів енергоблоку №6

Російські окупанти не лише влаштовують провокації на Запорізькій атомній електростанції, а й грубо порушують правила її експлуатації. Це загрожує катастрофічними наслідками, а експерти Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) ігнорують небезпеку.

Про це повідомив у Facebook експерт з питань енергетики Віктор Куртев. Він бере участь в антикризовому плані щодо Запорізької АЕС, має комунікацію з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, неодноразово був присутнім на нарадах різного рівня та, як експерт, на постійній основі беру участь у розробці заходів реагування на всі види загроз, які несе окупація станції росіянами.

За інформацією експерта, нещодавно повністю вийшла з ладу очисна система продувної води парогенераторів енергоблоку №6 – встановлення СВО-5 (спецводоочищення). Імовірна причина – недбалість та непрофесійні дії російського "начальника зміни" хімічного цеху, що пропустив момент насичення фільтрів СВО-5/2.

Це спричинило потрапляння радіоактивної борованої води до машинної зали енергоблоку №6. Рідина потрапила в конденсатно-живильний тракт і присутній у ній розчин борної кислоти вступає у хімічну взаємодію з металом трубопроводів та обладнанням другого контуру, зробленим із нелегованої сталі марки "Ст20".

Щоб виправити ситуацію, зараз теплоносій другого контуру намагаються відмити водообміном. Тобто, радіоактивну боровану воду розбавляють хімічно очищеною водою. Суміш заливається в зливний циркуляційний водовід і ставок, що охолоджує. Це порушує всі санітарні норми та правила, встановлені для експлуатації атомних станцій, оскільки радіоактивний теплоносій потрапляє у зовнішнє середовище.

Український персонал ЗАЕС запитує у російського, чому енергоблок №6 не переводиться у стан холодної зупинки, а енергоблок №4 у стан гарячого. Відповідь — це "вимога москви".

"Така інформація викликає велике занепокоєння. Реакція росії у вигляді бездіяльності дає підстави говорити про створення основи для шантажу України та світу майбутньою ядерною катастрофою. Тому це підтверджує думку про те, що в ДК "Росатом" прийнято рішення використати енергоблок №6, де є протікання з першого контуру до другого, для реалізації ланцюгового сценарію порушення всіх бар’єрів безпеки, що передбачає переохолодження та пошкодження реактора, а також гільйотинне руйнування трубок парогенераторів, що спричинить максимальний ефект "доміно", — пише Віктор Куртев.

За його словами, окупанти прагнутимуть максимального інформаційного ефекту, щоб стримувати дії української армії на південному напрямку, апелюючи до МАГАТЕ з приводу "загрози ядерної катастрофи". Такі ж аргументи росіяни використовуватимуть і для пояснення присутності на станції російських "фахівців" та їх кураторів.

Попри ці кричущі факти, триває грубе порушення радіаційної та ядерної безпеки ЗАЕС. Технологічний регламент та аварійні інструкції не виконуються. Інформація про реальний стан справ не наводиться ані Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), ані НАЕК "Енергоатом", ані МАГАТЕ.

"Дивує відсутність реакції на такі дії інспекторів МАГАТЕ, які начебто "зачаровані" росіянами і не бачать і не розуміють масштабів порушень. Натомість вони рибалять у ставку охолоджувачі (у який, власне, зливається радіоактивна вода) у компанії Юрія Черничука – колаборанта, якого окупаційна влада призначила "генеральним директором Запорізької АЕС". Тобто, інспекторів МАГАТЕ у прямому розумінні використовують як інформаційну "димову завісу" для приховування порушень і створення "алібі" для росіян", — пише експерт.

Водночас, за даними МАГАТЕ, станом на 15 вересня, на ЗАЕС нібито "все нормально". У звіті наголошується, що експерти міжнародної організації провели обходи окремих ділянок станції та зустрілися з персоналом. При цьому жодних згадок про загрози, про які повідомив Віктор Куртев, немає.

"Вони не помітили присутності будь-яких нових мін або вибухових речовин, але підтвердили присутність мін у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми бар’єрами по периметру об’єкта", — йдеться в повідомленні.

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