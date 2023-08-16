Їздять БТРи, довкола стрілянина: росіяни влаштували "війну" на ЗАЕС (відео)

Окупанти тренуються відбивати атаки ДРГ

Російські війська продовжують тероризувати світ своїм захопленням Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Там окупанти не лише зберігають свою техніку, а й проводять цілі навчання.

Їхні відео розповсюджуються в мережі.

Так, російські телеграм-канали публікують відео, як стверджується, "тренувань" на території Запорізької АЕС. Під час них, судячи з опублікованих кадрів, окупанти розсікали з великою швидкістю на бронетехніці по ядерному об’єкту і всіляко імітували справжні бойові дії. При цьому, зазначають українські спільноти в Telegram, "не дотримуючись жодних правил пожежної, ядерної та радіаційної безпеки".

Дехто припускає, що таким чином росіяни нібито готуються до можливої атаки "української ДРГ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому росії вигідний вибух на ЗАЕС. Цих "плюсів" для агресорів може бути відразу кілька.

Також ми повідомляли, що доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвіг Литвинський озвучив наслідки можливого теракту на ЗАЕС.