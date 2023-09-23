МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС, але це не єдина проблема: подробиці

Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою

Міжнародні експерти під час нового візиту на Запорізьку АЕС не побачили там важкого озброєння, але зазначили, що міни звідти нікуди не поділися.

Про це йдеться в новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), оприлюдненому 22 вересня. Зазначається, що команда змогла відвідати диспетчерські 2, 5 та 6 енергоблоків, а також аварійні дизель-генератори 4 та 5 енергоблоків та провела обхід по периметру ЗАЕС.

"Під час обходу група не помітила якогось важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці", — йдеться у повідомленні.

Експерти також зазначають, що, як і раніше, викликає занепокоєння кількість персоналу на електростанції, оскільки значна частина співробітників залишила АЕС після початку окупації.

Водночас у МАГАТЕ кажуть, що радіаційний рівень на станції перебуває в нормі. При цьому повідомляють, що група експертів під час візиту продовжували чути численні вибухи за межами станції.

Як повідомлялося раніше, у серпні росіяни влаштували на території Запорізької АЕС справжні навчання зі стріляниною та залученням важкої техніки.