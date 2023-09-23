МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС, але це не єдина проблема: подробиці
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Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою
Міжнародні експерти під час нового візиту на Запорізьку АЕС не побачили там важкого озброєння, але зазначили, що міни звідти нікуди не поділися.
Про це йдеться в новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), оприлюдненому 22 вересня. Зазначається, що команда змогла відвідати диспетчерські 2, 5 та 6 енергоблоків, а також аварійні дизель-генератори 4 та 5 енергоблоків та провела обхід по периметру ЗАЕС.
"Під час обходу група не помітила якогось важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці", — йдеться у повідомленні.
Експерти також зазначають, що, як і раніше, викликає занепокоєння кількість персоналу на електростанції, оскільки значна частина співробітників залишила АЕС після початку окупації.
Водночас у МАГАТЕ кажуть, що радіаційний рівень на станції перебуває в нормі. При цьому повідомляють, що група експертів під час візиту продовжували чути численні вибухи за межами станції.
Як повідомлялося раніше, у серпні росіяни влаштували на території Запорізької АЕС справжні навчання зі стріляниною та залученням важкої техніки.