МАГАТЭ подтвердила заминирование Запорожской АЭС, но это не единственная проблема: подробности

Ситуация на ЗАЭС остается напряженной

Международные эксперты в ходе нового визита на Запорожскую АЭС не увидели там тяжелого вооружения, но отметили, что мины оттуда никуда не делись.

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), который был обнародован 22 сентября. Отмечается, что команда смогла посетить диспетчерские 2, 5 и 6 энергоблоков, а также аварийные дизель-генераторы 4 и 5 энергоблоков и провела обход по периметру ЗАЭС.

"Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", — говорится в сообщении.

Эксперты также отмечают, что по-прежнему вызывает обеспокоенность количество персонала на электростанции, поскольку значительная часть сотрудников покинула АЭС после начала оккупации.

Вместе с тем, в МАГАТЭ говорят, что радиационный уровень на станции находится в норме. При этом там сообщают, что группа экспертов во время визита продолжали слышать многочисленные взрывы за пределами станции.

Как сообщалось ранее, в августе россияне устроили на территории Запорожской АЭС настоящие учения со стрельбой и привлечением тяжелой техники.