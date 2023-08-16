Ездят БТРы, вокруг стрельба: россияне устроили "войну" на ЗАЭС (видео)
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Оккупанты тренируются отбивать атаки ДРГ
Российские войска продолжают терроризировать мир своим захватом Запорожской атомной электространции (ЗАЭС). Там оккупанты не только хранят свою технику, но и проводят целые учения.
Их видео распространяются в сети.
Так, российские телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, "тренировок" на территории Запорожской АЭС. Во время них, судя по опубликованным кадрам, оккупанты рассекали с большой скоростью на бронетехнике по ядерному объекту и всячески имитировали настоящие боевые действия. При этом, отмечают украинские сообщества в Telegram, "не соблюдая никаких правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности".
Некоторые предполагают, что таким образом россияне якобы готовятся к возможной атаке "украинской ДРГ".
Напомним, ранее мы писали о том, почему россии выгоден взрыв на ЗАЭС. Этих "плюсов" для агрессоров может быть сразу несколько.
Также мы сообщали о том, что доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский озвучил последствия возможного теракта на ЗАЭС.