Була загроза радіаційній безпеці: на ЗАЕС сталася серйозна подія

Найбільша загроза безпеці існує на 4-му енергоблоці

Увечері 1 грудня відбувся обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ. Через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми. Виникла загроза радіаційній безпеці, але зусиллям українських фахівців їй вдалося запобігти.

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", — повідомили в "Енергоатомі".

За словами енергетиків, найбільша загроза безпеці у такому стані існує на 4-му енергоблоці. Окупанти використали його з порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора та тримали у гарячому стані.

"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", — пояснили в "Енергоатомі".

За інформацією компанії, 2 грудня о 7 годині ранку зусиллями українських фахівців було відновлено зв’язок з українською енергосистемою. Відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

"Черговий блекаут створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці", — попередили енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвіг Литвинський спрогнозував, що буде, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС. На його думку, навіть у разі найгіршого сценарію апокаліпсису не відбудеться.