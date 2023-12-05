Хакери РФ та Китаю проникли на наднебезпечний ядерний об’єкт у Великій Британії

Хакери могли отримати доступ до відомостей високого ступеня таємності

Російські та китайські хакери змогли створити програмне забезпечення, яке проникло на комп’ютери одного із наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії. Йдеться про комплекс Селлафілд (Sellafield).

Персонал підприємства деякий час приховував надзвичайну подію. Подробиці повідомляються у статті видання The Guardian.

У статті йдеться про те, що журналісти видання провели розслідування, яке назвали Nuclear Leaks. Темою розслідування став кіберзлом та токсичні відносини на робочому місці.

З’ясувалося, що злом атомного комплексу Селлафілд стався у 2015 році. Співробітники зауважили, що на комп’ютери проникло шкідливе програмне забезпечення. Було виявлено програму, яка могла шпигувати або завдавати шкоди всій системі

Як пише The Guardian, за зломом можуть стояти кібергрупи з Росії та Китаю. За попередніми оцінками, вони могли отримати доступ до даних радіоактивних відходів, моніторингу радіаційного стану та протипожежної безпеки. Є побоювання, що хакерам вдалося дістатися "найвищих ешелонів конфіденційних матеріалів на сайті".

Розслідування показало, що персонал знав про надзвичайну подію, але приховував її. Крім того, інформація з об’єкта була предметом моніторингу національного регулятора. Як наслідок, масштаб втрачених даних оцінити важко.

Влада Великої Британії прокоментувала розслідування The Guardian, заявивши, що не має інформації, що підтверджує версію журналістів про злам систем Селлафілда хакерами, пов’язаними з іноземними державами. У прес-службі британського уряду зазначили, що журналісти не надали владі інформації, необхідної для проведення відповідного розслідування.

"Наші системи моніторингу дуже надійні, і ми з високим ступенем впевненості можемо говорити, що в нашій системі немає шкідливих програм, подібних до описаних", — підкреслила прес-служба уряду.

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ. Через неї станція отримувала харчування від української енергосистеми. Виникла загроза радіаційній безпеці, але зусиллям українських фахівців її вдалося запобігти.