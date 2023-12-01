Українська SIM-ка в"Шахеді". "Київстар" знову притягує неприємності

В Україні навіть у часи війни можна купити скільки завгодно SIM-карт без документів. Але тут не все так однозначно і вибір оператора міг бути невипадковим

В Україні виявили новий геніальний і цинічний одночасно лайфхак терористів з рф — ті використовували українські SIM-картки та, відповідно, українську інфраструктуру з вежами мобільних операторів для атак дронів на Україну. Для навігації дронів-камікадзе "Shahed" росіяни обрали SIM-ки мобільного оператора "Київстар", принаймні саме їх знайшли всередині збитого "Shahed".

Розслідування

Інформаційний канал "Армія дронів" повідомив, що російські терористи завдяки цьому ноу-хау оновлювали координати для своїх ударних БПЛА "Shahed" та, ймовірно, могли змінювати завдання у польоті. Соєю чергою DC8044 F33d пише, що можна здійснювати трекінг залишків після збиття.

Як могли використовувати картку росіяни, три варіанти

До збитого безпілотника був причіплений надрукований на 3D-принтері елемент, в середині якого було виявлено павербанк та обладнання із SIM-карткою. Все це склеюється дешевим скотчем (а навіщо робити красиво, якщо воно все одно вибухне).

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що спеціалісти вивчають, як SIM-карта українського оператора "Київстар" опинилася у ворожому дроні, і навіщо вона там взагалі потрібна. За словами Ігната, наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

"Я думаю, що вони зроблять певні висновки", — сказав речник, додавши, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

"Зокрема, фарбують у чорний колір світлі "шахеди", щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих "модернізацій" і дає результат", — розповів Ігнат.

Коментар "Київстару"

Компанія-оператор заявила в соцмережах, що співпрацює з правоохоронними органами, аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому.

Відповідь "Київстару"

Цікавим також є шлях потрапляння українських сімок у росію. Зазначимо, що в Україні навіть у часи війни можна купити будь-які SIM-карти усіх операторів без ID-документів, які підтверджують особу. Вони продаються буквально у кожному супермаркеті. Востаннє врегулювати питання законодавчо українські народні депутати намагалися у 2015-му році, але безрезультатно.

Негаразди "Київстару"

Про нещастя цієї компанії можна було б написати книгу у стилі Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. А все тому, що компанію пов'язують із російським олігархом Михайлом Фрідманом. Так, у жовтні суд постановив арештувати активи підсанкційних російських бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а серед заблокованих активів були 20 компаній та різних установ, у тому числі оператор "Київстар". Спочатку арештували усі корпоративні права компанії, але згодом суд визнав свою помилку і визначив, що арешту підлягають 47,85% "Київстару".

У "Київстарі" кажуть, що компанія на 100% належить нідерландській комунікаційній компанії Veon. В компанії наголошують, що єдиним власником корпоративних прав компанії є холдинг Veon. При цьому в СБУ цю частку бізнесу пов'язує з російським олігархом Фрідманом і його бізнес-партнерами. Тут також варто подивитися на історію компанії: Veon виросла з російського "Вимпелкома", що був заснований у 90-х в москві.

Але Veon на 47,9% належить LetterOne Holdings. Засновниками цього холдінгу є акціонери Альфа-груп, зокрема й Фрідман. Але, за даними компанії, він ще в лютому 2022 року був відсторонений від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon. В компанії LetterOne кажуть, що його активи ніби заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великої Британії.

А 14 листопада до ради директорів "Київстару" увійшов сам Майк Помпео, держсекретар США у 2018–2021 роках при адміністрації Дональда Трампа та директор ЦРУ в 2017–2018 роках. Детальніше про те, навіщо "Київстар" покликав на роботу ексглаву ЦРУ і чи допоможе він "відбити" "Київстар", читайте у статті "Телеграфу".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що, за словами генерального директора та співзасновника компанії Kvertus Ярослава Філімонова, росіяни обходять Україну у масштабах виробництва, адже виробництво тих же FPV-дронів відрізняється у декілька разів.