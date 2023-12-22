Атака дронів на Київ: безпілотник вдарив у квартиру ведучого телемарафону

Ковальський веде Національний телемарафон на телеканалі ICTV

Помешкання у 26-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва, куди у ніч з 21 на 22 грудня влучив російський безпілотник, належить ведучому Національного телемарафону. Він не постраждав.

Про це повідомляє канал "Реальний Київ". За даними каналу, телеведучий залишився в живих.

"Прилетіло у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальского. Він залишився в живих", – йдеться у повідомленні.

Телеведучий Андрій Ковальський веде телемарафон на телеканалі ICTV. Поки що більш детальної інформації немає, як і офіційних підтверджень, що саме у помешкання Ковальського стався "прильот".

Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих. Служби ліквідовують наслідки російської атаки по місту.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що раніше Київ опинився під ракетним ударом. У кількох районах столиці виникли пожежі. В результаті події постраждало 53 людини, з них 6 дітей. Ліквідацією наслідків нічного удару по Києву займалися всі екстрені служби міста.