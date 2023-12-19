Все ближче до Москви: дві області Росії атаковані безпілотниками, подробиці

У Міноборони вже прозвітували про атаку БПЛА

У Росії знову відбулася атака дронів і цього разу БПЛА помітили над Брянською областю та Калузькою. Місцева влада вже встигла заявити, що всі безпілотники нібито були збиті, а жертв і руйнувань немає.

Вранці у вівторок, 19 грудня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі написав, що першу спробу атаки на Брянщину було здійснено о 9:20. Потім подібні повідомлення він опублікував о 09:26 та 09:38.

"Ще одна спроба ЗСУ здійснити атаку за допомогою БПЛА припинена силами ППО Міністерства оборони РФ. Над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні Богомаза.

Потім він заявив про третю атаку БПЛА. За його словами, нібито засобами ППО безпілотник літакового типу було знищено над Брянським районом. Також губернатор запевняє, що постраждалих та руйнувань немає.

Водночас у соцмережах з’явилося відео, на якому чути, як пролунав вибух.

Водночас у Міноборони РФ повідомляють, що об 11:10 БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку по об’єктах на території Росії. За їхніми даними, дрон нібито знищено над територією Калузької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі показали фото наслідків атаки БПЛА на аеродром у Ростовській області. На фото видно уражені літальні апарати ворога.