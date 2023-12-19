Все ближе к Москве: две области России атакованы беспилотниками, подробности

В Минобороны уже отчитались об атаке БПЛА

В России снова произошла атака дронов и на сей раз БПЛА заметили над Брянской областью и Калужской. Местные власти уже успели заявить, что все беспилотники якобы были сбиты, а жертв и разрушений нет.

Утром во вторник, 19 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что первая попытка атаки на Брянщину была совершена в 9:20. Затем подобные сообщения он опубликовал в 09:26 и 09:38.

"Еще одна попытка ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — говорится в сообщении Богомаза.

Затем он заявил о третьей атаке БПЛА. По его словам, якобы средствами ПВО беспилотник самолетного типа был уничтожен над Брянским районом. Также губернатор уверяет, что пострадавших и разрушений нет.

В то же время в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как прогремел взрыв.

В то же время в Минобороны РФ сообщают, что в 11:10 БПЛА самолетного типа пытался совершить атаку по объектам на территории России. По их данным, дрон якобы уничтожен над территорией Калужской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали фото последствий атаки БПЛА на аэродром в Ростовской области. На фото видны пораженные летательные аппараты врага.