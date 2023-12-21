У Києві та низці областей повітряна тривога: всі подробиці

Повітряну тривогу дали вже в столиці

В Україні ввечері 21 грудня дали повітряну тривогу у низці регіонів держави. Попередньо, є загроза атаки російських безпілотників.

23:55 Підтверджено влучання в один з багатоповерхових будинків в столиці. Детальніше – тут.

23:40 Мер міста Віталій Кличко підтвердив роботу ППО у столиці та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

В Мережі пишуть, що один з ворожих БПЛА влетів у багатоповерхівку.

23:30 У Києві повідомляють про звуки вибухів. Йде бойова робота ППО по ворожих БПЛА.

Є загроза ударних безпілотників для Дарницького району столиці. За даними моніторингу, над Києвом не дуже велика кількість дронів, але є загроза підходу нових груп з інших областей.

Під загрозою низка центральних та північних регіонів

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено у наступних областях:

Київ;

Київська область;

Кіровоградська область;

Вінницька область;

Миколаївська область;

Херсонська область;

Дніпропетровська область;

Черкаська область;

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет і дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення. Загальна кількість перевищує 10 тисяч.