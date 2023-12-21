У Києві та низці областей повітряна тривога: всі подробиці
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Повітряну тривогу дали вже в столиці
В Україні ввечері 21 грудня дали повітряну тривогу у низці регіонів держави. Попередньо, є загроза атаки російських безпілотників.
23:55 Підтверджено влучання в один з багатоповерхових будинків в столиці. Детальніше – тут.
23:40 Мер міста Віталій Кличко підтвердив роботу ППО у столиці та закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.
В Мережі пишуть, що один з ворожих БПЛА влетів у багатоповерхівку.
23:30 У Києві повідомляють про звуки вибухів. Йде бойова робота ППО по ворожих БПЛА.
Є загроза ударних безпілотників для Дарницького району столиці. За даними моніторингу, над Києвом не дуже велика кількість дронів, але є загроза підходу нових груп з інших областей.
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено у наступних областях:
- Київ;
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Вінницька область;
- Миколаївська область;
- Херсонська область;
- Дніпропетровська область;
- Черкаська область;
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет і дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення. Загальна кількість перевищує 10 тисяч.